Safranbolu'nun safran hasadı rekor kırdı: 70 bin ziyaretçi, 40 gün

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün tarihi Safranbolu ilçesi, safran hasadı sezonunu büyük bir ilgiyle kapattı. Kilosu 250 bin lira olan ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak nitelendiriliyor.

Safranbolu safranının tarihi ve kültürel önemi

Safranbolu, safran üretimiyle 3 bin 500 yıllık bir geçmişe sahip. Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan ve Osmanlı döneminde de önemini koruyan bu değerli bitki, "milli bitki" ünvanını alarak Avrupa Birliği Komisyonu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Bu tescil, safranın hem bölgesel hem de uluslararası önemini pekiştirdi.

Bu yılki safran hasadı ve üretim miktarları

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, bu yıl safranın geç açtığını ancak hasadın yüksek verimle sonuçlandığını belirtti. 13 dönüm arazide yaklaşık 10 kilo safran elde edildiğini ifade eden Yılmaz, Safran Festivali'nin de bu yıl erken düzenlenmesinin, ziyaretçi sayısını artırdığını vurguladı. Geçen yıla kıyasla daha fazla ziyaretçi ağırlayan Safranbolu, bu ürünü yerinde görmek isteyenlerin ilgi odağı oldu.

Safranın çok yönlü kullanımı ve sağlık etkileri

Safran, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörlerinde kullanılan çok yönlü bir baharat. Hücre yenileme, hafızayı güçlendirme, astım ve solunum yolu hastalıkları, sindirim ve diş eti sağlığına katkılarıyla biliniyor. Safranın bu özellikleri, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor ve bölgeye olan ziyaretleri artırıyor.

Ziyaretçilerin Safranbolu deneyimi

Ziyaretçiler, safran tarlalarını ziyaret ederek bu benzersiz deneyimi yaşadılar. İlk defa safran görenlerin şaşkınlığını dile getiren Yılmaz, insanların bu doğal güzelliği fotoğraflayıp canlı yayınlarla paylaştıklarını söyledi. Ayrıca, ürünleri üretim yerinden satın alma eğilimi, gerçek ve otantik bir deneyim arayan ziyaretçilere hitap ediyor.

Safranbolu safranının geleceği

Safranbolu safranının geleceği parlak görünüyor. Her geçen yıl artan ilgi ve ziyaretçi sayısı, bölge ekonomisine önemli katkılarda bulunuyor. Safranbolu'nun bu eşsiz mirası, gelecek nesiller için korunmaya ve tanıtılmaya devam edecek.