Sağanak yağmurlar Bartın'da heyelana yol açtı

Bartın Ulus ilçesi, Kaldırım Mahallesi'nde yaşanan olaylar, doğal afetlerin yerel etkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Son sağanak yağışların ardından bölgede toprak kaymaları meydana geldi.

Bir yıl önce inşa edilen Şahin'in evi, bir sitenin inşaatı için yapılan temel kazı çalışmalarının hemen yanında bulunuyor. Yaklaşık 3 ay önce başlayan ve 4-5 metre yükseklikte olan bu kazı çalışmaları, istinat duvarının bir kısmının inşasına yol açtı. Ancak, duvarın tamamlanmaması, son yağışlarla birlikte riski artırdı.

Yağışlar ve heyelanın etkisi

Şiddetli yağışlar sonucunda, Şahin'in evine birkaç metre mesafedeki arazide toprak kayması gerçekleşti. Bu olay, hem Şahin'in evinin hem de civardaki yapıların güvenliğini tehlikeye atıyor. Yağışların devam etmesi durumunda, Şahin'in evinin yıkılma riski bulunuyor.

Mustafa Şahin'in endişeleri ve belediye ile ilgili tepkileri

Şahin, arsasını 18 yıl önce satın aldığını ve geçen sene buraya 48 metrekarelik bir ev inşa ettirdiğini belirtti. Her türlü izni aldığını ifade eden Şahin, yan taraftaki sitedeki temel kazılarının arazisinde göçmeye sebep olduğunu vurguladı. 29 Eylül'de belediyeye durumu bildiren Şahin, alınan geçici tedbirlerin yetersiz olduğunu dile getirdi.

Alınan önlemler ve gelecek planlar

Bölgeye gelen ekipler, geçici tedbirler alırken, inşaat firması personeli kayan toprağı temizledi. Ancak bu önlemler, Şahin ve diğer bölge sakinlerini yeterince rahatlatmamış görünüyor. Şahin ve komşuları, belediyenin ve inşaat firmasının daha kapsamlı önlemler almasını bekliyor.