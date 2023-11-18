Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Gazze'den Getirilen Hastaların Durumu Hakkında Açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze'den Türkiye'ye getirilen 27 hastanın teşhislerinin kesinleştiğini ve tedavilerine devam edildiğini duyurdu.

Bakan Koca, hastaların 26'sına kanser teşhisi konulduğunu, aralarında 12 kadın ve 18 yaşından küçük 2 kişinin bulunduğunu belirtti. Bunların içinde yumuşak doku kanseri ve genetik bir kan hastalığı tespit edilen vakaların da olduğunu ifade etti.

Ayrıca, erişkin hastalardan bazılarına meme kanseri, ileri evre akciğer kanseri, kalın bağırsak kanseri, safra yolları kanseri, mesane kanseri, böbrek kanseri, mide kanseri, lenf kanseri, lösemi, cilt kanseri ve beyin kanseri tanıları konulduğunu açıkladı. Hastaların tetkik ve tedavilerinin Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde uzman doktorlar tarafından sürdürüldüğünü belirtti.

Bakan Koca, hastaların durumuyla ilgili olarak, "Bu süreçler, alanlarında uzman doktorlarımız tarafından yürütülmektedir. İki hastamız, diğer bazı hastalıkları da göz önünde bulundurularak, yoğun bakım ünitesinde yakın takip altında tutulmaktadır" ifadelerini kullandı.