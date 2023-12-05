Sağlık Bakanlığı'ndan Bolu dahil Türkiye genelinde işçi alımı: 419 temizlik görevlisi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 68 şehrinde toplam 419 temizlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlar, KPSS şartı olmaksızın gerçekleştirilecek. Eski hükümlü ve terörle mücadelede yaralananlar için belirli kontenjanlar ayrıldı.

Bolu'da temizlik görevlisi alımı

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, Bolu ilinde 1 temizlik görevlisi pozisyonu için alım yapılacağı belirtildi. İlgili iş ilan numarası 00007955234 olarak açıklandı. Bolu'daki bu alım, bölgenin sağlık hizmetlerine katkıda bulunacak.

Şehirlere göre kontenjan dağılımı ve iş ilan numaraları

İlan edilen diğer şehirler arasında Kahramanmaraş'ta 5, Karabük'te 2, Karaman'da 1, Kars'ta 2, Kastamonu'da 2 gibi çeşitli kontenjanlar belirlendi. Ayrıca, Ankara, Antalya, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde de önemli sayıda alım yapılacak.

Başvuru şartları ve süreç

Başvuru için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, belirli yaş sınırlarına uymak, sağlık sorunlarının olmaması ve eğitim düzeyi şartları gibi kriterler aranacak. Adaylar, ilköğretim, ortaöğretim veya yükseköğrenim mezunu olmalı.

KPSS şartı yok: Kura tarihi ve yöntemi

İlan edilen pozisyonlar için herhangi bir KPSS puanı şartı aranmıyor. Adaylar arasında yapılacak seçim, online kura sistemi ile gerçekleştirilecek. Kura tarihi 22 Aralık 2023 olarak belirlendi.

Başvuru tarihleri ve adresi

Başvurular 4 - 8 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirecekler.

Nasıl başvuru yapılır?

Başvurular, İŞKUR veya e-Devlet şifreleri ile yapılacak. Adaylar, İŞKUR web sitesine giriş yaparak ilgili şehir ve iş ilan numarasına göre başvurularını tamamlayabilecekler.