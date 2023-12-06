Sağlıklı ve hijyenik ekmek nasıl üretilir?

Açılış konuşması il müdürü yaptı

Eğitim çalışmasının açılış konuşmasını Bolu Tarım İl Müdürü Zekeriya Ar yaptı. İl Müdürü Ar, ekmek üretimi, dağıtımı ve satışı işlerinde çalışan personelin hijyen konusunda eğitim alması gerekliliğine vurgu yaptı. Eğitim sonucunda verilecek hijyen belgesinin 5 yıl süreyle geçerli olacağını belirten Ar, ayrıca yönetmelik gereği her yıl bu eğitimin tekrarlanması gerektiğini ifade etti. Bu sayede daha fazla sektör çalışanına hijyen belgesi verilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Hammadde Temini ve Denetimin Önemi

İl Müdürü Ar konuşmasının devamında, gıda maddelerinin kabulü sırasında dikkat edilmesi gereken hususlara da değindi. Yabancı cisimlerin varlığı, ambalajların hasar görmesi, gıda maddelerinin uygun koşullarda taşınması gibi konuların denetimlerinin önemine vurgu yaptı. Her gıda üretiminin malzeme temininden işletme deposuna girişine kadar denetlenmesi gerektiğini belirtti.

Oda Başkanı Abak’da konuştu

Eğitimde Bolu Lokantacılar Aşçılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Murat Abak da bir konuşma yaparak ekmek üretiminin hijyenik şartlarda nasıl yapılması gerektiğine dair bilgiler paylaştı. Ekmek üretiminin hayatımızdaki önemine vurgu yaptı.

Bolu'daki fırınlarda hijyen eğitimi

İl Müdürü Zekeriya Ar, eğitim sonucunda verilecek hijyen belgesinin 5 yıl süreyle geçerli olacağını ve her yıl tekrarlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca, gıda maddelerinin kabulü ve denetiminin önemine vurgu yapıldı. Bolu Lokantacılar Aşçılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Murat Abak da ekmek üretiminin hijyenik şartlarda yapılmasının önemine değindi.