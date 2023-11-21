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Sahne senin Türkiyem ile çocuklar sanatla buluşuyor

Sahne senin Türkiyem ile çocuklar sanatla buluşuyor

Sahne Senin Türkiyem Çocuk Oyunları Festivali, Anadolu ve Karadeniz'deki çocukları 'Sevimli Penguenler' tiyatro oyunuyla buluşturuyor. Tuzla Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen festival, çeşitli şehirlerde devam ediyor.

Festivalin başlangıcı ve etkinliklersevimli-penguenler-tiyatrosu-1.jpg

18 Kasım'da Gümüşhane'den başlayarak Türkiye'nin dört bir yanını saran "Sahne Senin Türkiyem Çocuk Oyunları Festivali", Anadolu ve Karadeniz bölgesindeki çocukları kültürel ve eğitici tiyatro gösterileriyle buluşturuyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın liderliğindeki bu proje, çeşitli hemşehri dernekleriyle iş birliği içinde gerçekleştiriliyor.

Çocukları eğlence ve sanatla buluşturan projesevimli-penguenler-tiyatrosu-2.jpg​​​​​​​

Proje kapsamında yüzlerce anaokulu ve ilkokul öğrencisi, 'Sevimli Penguenler' adlı tiyatro oyunu ile tanışıyor. Etkinlik, maskot kostümler, palyaço, animasyonlar, şovlar, şarkılı danslar ve yarışmalar gibi birçok eğlenceli aktiviteyi içeriyor. Bu festival, çocukların hem eğlenmelerini hem de sanatsal faaliyetlerle tanışmalarını sağlayarak, onların gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Tuzla Belediyesi'nin rolü ve etkinliğin yayılımısevimli-penguenler-tiyatrosu-3.jpg​​​​​​​

Tuzla Belediyesi ve Tuzla’daki hemşehri derneklerinin ortak çalışmasıyla hayata geçirilen bu proje, Anadolu ve Karadeniz'deki çocuklara ulaşarak sanatın ve kültürün yayılmasını sağlıyor. Geçen yılki etkinliklerle yüzlerce çocuğun hayatına dokunan bu festival, bu yıl da birçok il ve ilçede devam edecek.

Festivalin gelecek programları

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Gümüşhane ve çevresindeki ilçelerde devam eden festival, Sakarya, Bilecik, Karabük, Kastamonu, Bolu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Bayburt, Sivas, Çankırı, Çorum, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Tokat, Yozgat, Afyon, Nevşehir gibi illerde de çocuklarla buluşmayı hedefliyor. Bu kapsamlı etkinlik, kültürel zenginlik ve sanatsal faaliyetlerin çocuklar arasında yayılmasını sağlayarak, onların sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunuyor.sevimli-penguenler-tiyatrosu-5.jpg​​​​​​​

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