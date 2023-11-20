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Sakarya, Bartın ve Kastamonu sahilini Karadeniz yıktı geçti

Karadeniz’de şiddetli rüzgar ve 5-6 metreyi bulan dalgalar sahili yıktı geçti. Sakarya’dan Trabzon’a kadar tüm sahilde etkili olan fırtına büyük hasara neden oldu.

Sakarya’da Sahil Kesiminde Büyük Yıkım

Sakarya'nın Karasu ilçesi, şiddetli fırtına ve yağışların vurduğu bölgelerin başında geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe yaptığı uyarılara rağmen, fırtına ve şiddetli yağışlar, Karasu sahilini adeta yerle bir etti. Denizin yaklaşık 50 metre içeriye ilerlemesiyle birlikte, sahil şeridindeki evler ve işletmeler sular altında kaldı. Fırtınanın gücüyle 5 katlı iki binanın çatısı uçtu, otobüs durağı devrildi. Bölge sakinleri ve yetkililer, yaşanan bu doğal afetin etkileriyle mücadele etmeye devam ediyor.

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Balıkçılar Güvenli Limanlara Sığındı

Kastamonu'da, Karadeniz kıyılarındaki ilçelerde yaşanan fırtına ve yüksek dalgalar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Cide ilçesinde, balıkçılar teknelerini fırtınadan korumak için limanlara sığındı. Karadeniz'in öfkesini gösteren yüksek dalgalar, sahillerde büyük hasara yol açtı. Fırtınanın gece saatlerinde de devam etmesi beklenirken, bölge sakinleri ve yetkililer, olası daha büyük hasarlara karşı tedbirlerini artırdı.

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Sahil Güvenlik Ekipleri Harekete Geçti

Bartın'ın Amasra Limanı'nda yaşanan fırtına, bölge için büyük bir tehlike oluşturdu. Saatte 90 kilometre hıza ulaşan fırtına nedeniyle, iskeleye bağlı bir balıkçı teknesi battı. Ayrıca, limanda bağlı bulunan bir restoran gemisi de fırtına nedeniyle batma tehlikesi geçirdi. Geminin halatlarının kopması üzerine sahil güvenlik ekipleri hızla müdahale etti. Büyük bir panik yaşanırken, geminin yanında bağlı bulunan diğer tekneler, olası bir faciadan korunmak için boşaltıldı. Limandaki su seviyesinin yükselmesi ve restoran gemisinin son halatının kopma riski, bölgedeki tehlikenin boyutunu gösteriyor. Batan balıkçı teknesinin dramatik batma anları ise cep telefonu kameralarıyla tarihe tanıklık etti.

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Bu haberler, Karadeniz bölgesinde yaşanan şiddetli fırtınanın etkilerini ve bölge halkının bu doğal afet karşısındaki mücadelesini detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Fırtına, hem karada hem de denizde ciddi hasarlara yol açarken, yerel halk ve yetkililerin çabaları, bu zorlu doğa olayının üstesinden gelmek için devam ediyor.

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