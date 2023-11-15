Sakarya Büyükşehir Belediyesi Satranç Sporcusu Berkay Çelik, Umman'da Avrupa Klasman Şampiyonu Oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin gurur kaynaklarından biri olan satranç sporcusu Berkay Çelik, Umman’da düzenlenen Dünya Amatörler Satranç Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyla adını duyurdu.

1-11 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen turnuvaya katılan Çelik, zorlu mücadelelerin ardından Avrupa klasmanında şampiyonluk tacını kazandı.

Umman'ın başkenti Maskat kentinde düzenlenen ve 63 ülkeden 86 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği Dünya Amatörler Satranç Turnuvası'nda Berkay Çelik, üstün performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Sporcu, uluslararası alandaki yeteneğini sergileyerek Türkiye'nin ve Sakarya'nın gurur kaynağı oldu.

Turnuvada elde ettiği Avrupa klasman şampiyonluğuyla ilgili konuşan Berkay Çelik, "Zorlu bir rekabetin olduğu bu şampiyonada birincilik elde etmek benim için büyük bir gurur kaynağı. Türkiye'yi temsil etmek, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü adına mücadele etmek beni ayrıca mutlu ediyor. Bu başarıyı elde etmemde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı da, Berkay Çelik'in elde ettiği bu uluslararası başarıyı gururla karşılayarak sporcuyu tebrik etti.