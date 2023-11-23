Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) bir günlük kar yağışının altında kaldı

İl merkezi, ilçe merkezleri, il çapında yüze yakın köyde yaşanan elektrik kesintisi ve SEDAŞ’ın ‘kapı duvar’ tavrı, “SEDAŞ sınıfta kaldı” yorumlarına neden oldu.

Pazar günü bölgemizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve şiddetli fırtına birçok bölgede ağaçları devirdi, elektrik iletim hatlarını kopardı. Kar kış kıyamet hava şartlarında bir de elektrik kesintisi yaşayan vatandaşların birçoğu kombilerini çalıştıramadı. Kombilerini çalıştıramayan aileler hafta sonunu soğukta ve karanlıkta oturarak geçirmek zorunda kaldı.

Kimi soba kurdu kimi gaz lambası yaktı

Hava şartları Pazartesi düzelmesine rağmen SEDAŞ bölge illerinde olduğu gibi Bolu’da da elektrik iletimini sağlayamadı. İl ve İlçe merkezine bazı bölgelere 36 saatte elektrik zar zor verilirken, bazı köylerde elektrik 72 ila 96 saat sonra kullanılmaya başlandı. Bolu merkezde 30, il genelinde 100’e yakın köy üç gün elektriksiz kaldı.

2023’de orta çağ karanlığı

Kar kıyametin yaşandığı anlarda kesilen elektrik nedeniyle ısınma ihtiyaçlarını bile gideremeyen birçok aile çareyi yıllar sonra evlerine soba kurmakta buldu. Aydınlanma ihtiyacı için gaz lambası alanlar bile oldu. En çok sıkıntıyı aileler günlerdir gelmeyen elektrikler nedeniyle derin donduruculara koydukları tüm gıdaların bozulmasıyla yaşadı. SEDAŞ’ın tavrı ise olayın üzerine resmen tüy dikti.

Yüzlerce kişi günlerce cevap alamadı

Yaşanan elektrik kesintileri ve gelmeyen elektrikler için SEDAŞ’ın alo 186 arıza bildirimi hattını arayan vatandaşlar ise muhatap bulamadı. İlk gün uzun beklemeler sonrası cevap veren telefon son üç gün çağrıları dahi açmaya zahmet etmedi. Köyler ve yaylalardaki kesintinin bu kadar uzun sürmesi vatandaşın büyük tepkisiyle karşılaştı.

Bölgede durum farklı değil

SEDAŞ’ın faaliyet bölgesi olan Doğu Marmara ve Batı Karadeniz Bölgesi illerinin tamamında aynı sorun yaşandı. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu illerinde yaşanan ve insanları canından bezdiren kesintiler için kurumdan bir açıklama yapılmaması ise vatandaşı ciddiye almamak olarak yorumlandı.