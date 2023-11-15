  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sakarya Musiki Derneği, Bolu Kıbrısçık'ta tarihi konser verdi
Sakarya Musiki Derneği, Bolu Kıbrısçık'ta tarihi konser verdi

Sakarya Musiki Derneği, Bolu Kıbrısçık'ta tarihi konser verdi

Cumhuriyetin 100. yılına özel konserSakarya Musiki Derneği, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde unutulmaz bir Türk Sanat Müziği konseri düzenledi.

Kıbrısçık'ta İlk Türk sanat müziği konseri

Kıbrıscık ilçesinde ilk defa gerçekleşen bu konser, sanatseverler ve yerel yöneticiler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen ve Kıbrıscık Kaymakamı Ahmet Berkay Deniz, Sakarya Musiki Derneği'nin ilçede tarihi bir konser vermesinin önemini vurguladılar.
yeni-proje-25.jpg

Teşekkürler ve derneğin memnuniyeti

Kıbrıscık Kaymakamlığı, internet sitesi aracılığıyla Sakarya Musiki Derneği'ne teşekkür mesajı yayımladı. Dernek Başkanı Adil Özdemir, konserin gerçekleşmesine katkıda bulunan Kıbrıscık Kaymakamı Ahmet Berkay Deniz, Belediye Başkanı Emin Tekemen ve İlçe Halk Eğitimi Müdürü Hasan Ercan’a teşekkürlerini iletti. Özdemir, eğitim ve kültür hizmetlerinin devam edeceğini belirtip, emeği geçen herkese şükranlarını sundu.
yeni-proje-26.jpg


HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Fındık Üretiminde Devrim: DÜBİT, DÜFAM ve DÜ'den ortak çalışma
Fındık Üretiminde Devrim: DÜBİT, DÜFAM ve DÜ'den ortak çalışma
Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi: Bolu önemli bir spor kenti
Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi: Bolu önemli bir spor kenti
TKİ Bolu Göynük'te kömür üretimi için kamulaştırma kararı aldı
TKİ Bolu Göynük'te kömür üretimi için kamulaştırma kararı aldı
Mengen ve Mudurnu İlçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacak
Mengen ve Mudurnu İlçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacak
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak alarmı, görüş mesafesi 30 metreye düştü
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak alarmı, görüş mesafesi 30 metreye düştü
Ayı popülasyonundaki artış ve vatandaşların endişesi
Ayı popülasyonundaki artış ve vatandaşların endişesi
"Emekli Çiftçilerin Mağduriyetine Dikkat Çeken Başkan Özer: 'Adil Destek Şart'"
"Emekli Çiftçilerin Mağduriyetine Dikkat Çeken Başkan Özer: 'Adil Destek Şart'"
Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme kazada, 6 kişi yaralandı
Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme kazada, 6 kişi yaralandı