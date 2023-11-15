Sakarya Musiki Derneği, Bolu Kıbrısçık'ta tarihi konser verdi

Kıbrısçık'ta İlk Türk sanat müziği konseri

Kıbrıscık ilçesinde ilk defa gerçekleşen bu konser, sanatseverler ve yerel yöneticiler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen ve Kıbrıscık Kaymakamı Ahmet Berkay Deniz, Sakarya Musiki Derneği'nin ilçede tarihi bir konser vermesinin önemini vurguladılar.



Teşekkürler ve derneğin memnuniyeti

Kıbrıscık Kaymakamlığı, internet sitesi aracılığıyla Sakarya Musiki Derneği'ne teşekkür mesajı yayımladı. Dernek Başkanı Adil Özdemir, konserin gerçekleşmesine katkıda bulunan Kıbrıscık Kaymakamı Ahmet Berkay Deniz, Belediye Başkanı Emin Tekemen ve İlçe Halk Eğitimi Müdürü Hasan Ercan’a teşekkürlerini iletti. Özdemir, eğitim ve kültür hizmetlerinin devam edeceğini belirtip, emeği geçen herkese şükranlarını sundu.





