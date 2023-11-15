Sakarya Musiki Derneği, Bolu Kıbrısçık'ta tarihi konser verdi
Cumhuriyetin 100. yılına özel konserSakarya Musiki Derneği, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde unutulmaz bir Türk Sanat Müziği konseri düzenledi.
Kıbrısçık'ta İlk Türk sanat müziği konseri
Kıbrıscık ilçesinde ilk defa gerçekleşen bu konser, sanatseverler ve yerel yöneticiler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen ve Kıbrıscık Kaymakamı Ahmet Berkay Deniz, Sakarya Musiki Derneği'nin ilçede tarihi bir konser vermesinin önemini vurguladılar.
Teşekkürler ve derneğin memnuniyeti
Kıbrıscık Kaymakamlığı, internet sitesi aracılığıyla Sakarya Musiki Derneği'ne teşekkür mesajı yayımladı. Dernek Başkanı Adil Özdemir, konserin gerçekleşmesine katkıda bulunan Kıbrıscık Kaymakamı Ahmet Berkay Deniz, Belediye Başkanı Emin Tekemen ve İlçe Halk Eğitimi Müdürü Hasan Ercan’a teşekkürlerini iletti. Özdemir, eğitim ve kültür hizmetlerinin devam edeceğini belirtip, emeği geçen herkese şükranlarını sundu.
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