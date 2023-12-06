  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sakarya Sapanca'da şiddetli kavga: iki yaralı

Sakarya Sapanca'da şiddetli kavga: iki yaralı

Sakarya Sapanca'da yaşanan şiddetli kavga, iki eski düşmanı karşı karşıya getirdi. Silah sesleriyle büyüyen olayda iki kişi yaralandı, güvenlik kamerası dehşet anlarını kaydetti.

Husumetli iki kişi kavgada karşı karşıya

Edinilen bilgilere göre, 43 yaşındaki Ş.C. ve 38 yaşındaki M.T. isimli şahıslar, bir dükkanın önünde karşılaştılar. İki eski düşman arasında başlayan sözlü atışma, ani bir şekilde kavgaya evrildi.

dayagi-yedi-yetmedi-bide-silah-cekti-1.jpg

Silah sesleriyle büyüyen kavga

Tartışmanın şiddetlenmesiyle Ş.C., yanında taşıdığı tabancayı çekerek M.T.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu M.T. ve olayı ayırmaya çalışan M.B. isimli kişi yaralandı. Olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

dayagi-yedi-yetmedi-bide-silah-cekti-5.jpg

Güvenlik kamerasında dehşet anları

Görüntülerde, M.T.'nin dükkanın önünden geçtikten sonra geri döndüğü ve Ş.C. ile kavgaya başladığı anlar net bir şekilde görülüyor. Müdahale etmeye çalışan M.B. ve bir vatandaşın çabalarına rağmen, yere düşen Ş.C.'nin belinden çıkardığı silahla ateş ettiği anlar kayıtlara geçti.

dayagi-yedi-yetmedi-bide-silah-cekti-4.jpg

Hastaneye kaldırılan yaralılar ve polis müdahalesi

Yaralılardan M.B.'nin kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği, M.T.'nin ise olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. Olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, soruşturma başlatarak görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Eşlerinin çalıştığı maden ocağını yakından gördüler
Eşlerinin çalıştığı maden ocağını yakından gördüler
Ormancılar için hayati ilk yardım eğitimi: Bolu'da farkındalık artıyor
Ormancılar için hayati ilk yardım eğitimi: Bolu'da farkındalık artıyor
29 yıl hapis yattıktan sonra felç geçiren Cemal Tanhan hayatını kaybetti
29 yıl hapis yattıktan sonra felç geçiren Cemal Tanhan hayatını kaybetti
Batı Karadeniz’de hareketlilik, Sinop ve Düzce'de uyuşturucu operasyonları: şüpheliler tutuklandı
Batı Karadeniz’de hareketlilik, Sinop ve Düzce'de uyuşturucu operasyonları: şüpheliler tutuklandı
Sağlıklı ve hijyenik ekmek nasıl üretilir?
Sağlıklı ve hijyenik ekmek nasıl üretilir?
350 bin AVM ziyaretçisine Aytemiz ve Esas Gayrimenkul özel akaryakıt indirimi!
350 bin AVM ziyaretçisine Aytemiz ve Esas Gayrimenkul özel akaryakıt indirimi!
Teknorot Fabrikası işçi servisi park halindeyken bir anda alev aldı
Teknorot Fabrikası işçi servisi park halindeyken bir anda alev aldı
Mengen Orman İşletme Müdürlüğü Geyikgölü Orman İşletme Şefliğinde yeni uygulama
Mengen Orman İşletme Müdürlüğü Geyikgölü Orman İşletme Şefliğinde yeni uygulama