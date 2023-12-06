Sakarya Sapanca'da şiddetli kavga: iki yaralı

Sakarya Sapanca'da yaşanan şiddetli kavga, iki eski düşmanı karşı karşıya getirdi. Silah sesleriyle büyüyen olayda iki kişi yaralandı, güvenlik kamerası dehşet anlarını kaydetti.

Husumetli iki kişi kavgada karşı karşıya

Edinilen bilgilere göre, 43 yaşındaki Ş.C. ve 38 yaşındaki M.T. isimli şahıslar, bir dükkanın önünde karşılaştılar. İki eski düşman arasında başlayan sözlü atışma, ani bir şekilde kavgaya evrildi.

Silah sesleriyle büyüyen kavga

Tartışmanın şiddetlenmesiyle Ş.C., yanında taşıdığı tabancayı çekerek M.T.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu M.T. ve olayı ayırmaya çalışan M.B. isimli kişi yaralandı. Olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Güvenlik kamerasında dehşet anları

Görüntülerde, M.T.'nin dükkanın önünden geçtikten sonra geri döndüğü ve Ş.C. ile kavgaya başladığı anlar net bir şekilde görülüyor. Müdahale etmeye çalışan M.B. ve bir vatandaşın çabalarına rağmen, yere düşen Ş.C.'nin belinden çıkardığı silahla ateş ettiği anlar kayıtlara geçti.

Hastaneye kaldırılan yaralılar ve polis müdahalesi

Yaralılardan M.B.'nin kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği, M.T.'nin ise olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. Olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, soruşturma başlatarak görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.