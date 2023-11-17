Sakarya'da şok eden olay, uykuda eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Sakarya'nın Taraklı ilçesi Duman Mahallesi, gece yarısında yaşanan korkunç bir olaya tanıklık etti. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen E.B. isimli kadın, eşini uyurken bıçaklayarak öldürdü.

Psikolojik tedavi gören kadın cinnet geçirdi

Olayın yaşandığı gece, E.B. isimli 3 çocuk annesi, psikolojik tedavi sürecinde olduğu belirtilen zorlu bir dönem geçiriyordu. Bu zorlu süreç, trajik bir sonla noktalandı. E.B., eşi Eyüp Bostan'ı (48) uykusunda bıçakladı.

Eşinin ölümüne sebep olan kadın gözaltına alındı

Kan donduran olayın ardından, Eyüp Bostan'ın ölümü sağlık ekipleri tarafından tespit edildi. Olay yerine hızla intikal eden jandarma ekipleri, E.B.'yi gözaltına aldı.

Taraklı'da toplum şoku yaşıyor

Taraklı ilçesi bu olayla sarsıldı. Bölge sakinleri, yaşanan bu üzücü olay karşısında şok ve üzüntü içinde. Eyüp Bostan, Taraklı Duman Mahallesi Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Olayla ilgili soruşturma derinleşiyor

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayın detayları ve cinayetin nedenleri üzerine yoğunlaşan ekipler, bölgedeki güvenlik ve sağlık personeliyle detaylı görüşmeler yapıyor.