  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sakarya'da şok eden olay, uykuda eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Sakarya'da şok eden olay, uykuda eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Sakarya'da şok eden olay, uykuda eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Sakarya'nın Taraklı ilçesi Duman Mahallesi, gece yarısında yaşanan korkunç bir olaya tanıklık etti. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen E.B. isimli kadın, eşini uyurken bıçaklayarak öldürdü.

Psikolojik tedavi gören kadın cinnet geçirdi

Olayın yaşandığı gece, E.B. isimli 3 çocuk annesi, psikolojik tedavi sürecinde olduğu belirtilen zorlu bir dönem geçiriyordu. Bu zorlu süreç, trajik bir sonla noktalandı. E.B., eşi Eyüp Bostan'ı (48) uykusunda bıçakladı.

uyurken-esi-tarafindan-olduruldu-1.jpg

Eşinin ölümüne sebep olan kadın gözaltına alındı

Kan donduran olayın ardından, Eyüp Bostan'ın ölümü sağlık ekipleri tarafından tespit edildi. Olay yerine hızla intikal eden jandarma ekipleri, E.B.'yi gözaltına aldı.

uyurken-esi-tarafindan-olduruldu-3.jpg

Taraklı'da toplum şoku yaşıyor

Taraklı ilçesi bu olayla sarsıldı. Bölge sakinleri, yaşanan bu üzücü olay karşısında şok ve üzüntü içinde. Eyüp Bostan, Taraklı Duman Mahallesi Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

uyurken-esi-tarafindan-olduruldu-4-001.jpg

Olayla ilgili soruşturma derinleşiyor

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayın detayları ve cinayetin nedenleri üzerine yoğunlaşan ekipler, bölgedeki güvenlik ve sağlık personeliyle detaylı görüşmeler yapıyor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Konuralp'te tarih yeniden canlanıyor
Konuralp'te tarih yeniden canlanıyor
Ogün Samast'ın tahliye süreci; Yedi red ve sonuçta şartlı tahliye
Ogün Samast'ın tahliye süreci; Yedi red ve sonuçta şartlı tahliye
Bolu Dağı Tüneli’nde heyelan riski, İstanbul yönü trafiğe açıldı
Bolu Dağı Tüneli’nde heyelan riski, İstanbul yönü trafiğe açıldı
Mercek-4 Operasyonu'nda Bolu'da büyük başarı, ruhsatsız silah kaçakçılarına darbe
Mercek-4 Operasyonu'nda Bolu'da büyük başarı, ruhsatsız silah kaçakçılarına darbe
Bolu'da esnaf kredilerinde önemli güncellemeler: Limit 650 bin liraya çıktı
Bolu'da esnaf kredilerinde önemli güncellemeler: Limit 650 bin liraya çıktı
Bolu İl Özel İdaresi'nin 2024 bütçesi 506 milyon lira olarak onaylandı
Bolu İl Özel İdaresi'nin 2024 bütçesi 506 milyon lira olarak onaylandı
HAKLARIMIZI ÖĞRENELİM VE ÖĞRETELİM !
HAKLARIMIZI ÖĞRENELİM VE ÖĞRETELİM !
Bolu, Gerede, Ankara ve Bursa illerinde hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
Bolu, Gerede, Ankara ve Bursa illerinde hafta sonu hava durumu nasıl olacak?