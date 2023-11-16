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Sakarya'dan çalınan motosiklet Düzce'de bulundu, 12 bin TL ceza kesildi

Sakarya'dan çalınan motosiklet Düzce'de bulundu, 12 bin TL ceza kesildi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çoban kavşağında yapılan kontrollerde, plakasız bir motosikleti durdurdu. Yapılan araştırmalar sonucu, motosikletin Sakarya'dan çalındığı ortaya çıktı. ihlaller nedeniyle toplamda 12 bin 192 TL para cezası kesildi.

Dur ihtarına uyan ve denetime tabi tutulan motosiklet sürücüsü F.O.'nun (32) başı büyük dertte. Ekiplerin incelemesi sonucu, F.O.'nun belgesiz ve plakasız şekilde trafiğe çıktığı, abartı egzoz kullandığı ve yetersiz sürücü belgesine sahip olduğu belirlendi. Bu ihlaller nedeniyle toplamda 12 bin 192 TL para cezası kesildi.

Asayiş ekipleri devrede

Durumun ortaya çıkması üzerine Düzce asayiş ekipleri tarafından da ayrıca bir işlem başlatıldı. Bu olay, trafik denetimlerinin önemini ve etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle plakasız ve belgesiz araç kullanımının ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda hem sürücülere hem de genel kamuoyuna önemli bir mesaj verildi.

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Trafik güvenliği ve hukukun üstünlüğü vurgusu

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nün bu başarılı operasyonu, trafik güvenliğinin ve hukukun üstünlüğünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı. Herhangi bir trafik ihlalinin veya suçun, yasalar çerçevesinde titizlikle takip edildiği ve gerekli yaptırımların uygulandığı bir ortamın oluşturulmasında emniyet güçlerinin rolü büyük.

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