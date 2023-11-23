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Sakla Beni Dizisi Konusu Nedir? Sakla Beni Oyuncuları Kimdir? Sakla Beni Dizisi Nerede Çekiliyor?

Sakla Beni Dizisi Konusu Nedir? Sakla Beni Oyuncuları Kimdir? Sakla Beni Dizisi Nerede Çekiliyor?

sakla beni dizisi, Star TV'nin izleyiciyi ekran başına kilitleyen yeni dizisi Sakla Beni, dikkat çekici konusu ve başarılı oyuncu kadrosu ile büyük ilgi görüyor.

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in paylaştığı dizi, 2 Kasım Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyicilerle buluştu. OGM Pictures imzalı dizinin senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu kaleme alıyor.

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Sakla Beni Dizisi Konusu Nedir?

Dizide, iki ailenin fertlerinin hazin ve macera dolu hikayesi mercek altına alınıyor. Naz ve İncila, çocukluklarını birlikte geçirmiş ancak kıskançlıkla örülen bir hikayeye sürüklenmiştir. Naz, Mete ile evlendirilmeye hazırlanırken, hikaye kırılma noktasına gelir. Dizide, bu iki farklı ailenin birbirinden hırslı üyelerinin karmaşık ilişkileri ve yaşadıkları olaylar izleyicilere aktarılıyor.

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Sakla Beni Oyuncuları Kimdir?

Dizinin başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek bulunmaktadır. Ayrıca, Şenay Gürler, Ceyda Düvenci, Nilüfer Açıkalın, Sevinç Erbulak, Gökşen Ateş, Kamil Güler, Nizam Namidar, Sera Tokdemir, Edip Saner, ve Açelya Devrim Yılhan gibi deneyimli oyuncular da kadroda yer alıyor.

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Sakla Beni Dizisi Nerede Çekiliyor?

Sakla Beni dizisi, İstanbul'un gözde semtlerinden Galata ve Beşiktaş'ta çekilmektedir. Bu semtlerin tarihi dokusu ve modern atmosferi, dizinin sahnelerine zenginlik katmaktadır. İstanbul'un eşsiz güzellikleri, dizinin atmosferini ve hikayesini destekleyen önemli bir unsurdur.

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Star TV ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan Sakla Beni dizisi, seyircileri sürükleyici hikayesi ve güçlü oyunculuk performanslarıyla ekran başına kilitlemeye devam ediyor. İzleyiciler, her bölümde gelişen olaylarla karakterlerin karmaşık ilişkilerini izlemenin keyfini sürüyorlar.

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