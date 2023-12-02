Samsun Gelemen Sülün Üretme İstasyonu: Doğaya 370 Bin Sülün Bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kurulan Samsun Gelemen Sülün Üretme İstasyonu, Türkiye'nin en büyük iki sülün üretme istasyonundan biri olarak öne çıkıyor.

1969 yılında kurulan bu istasyonda, nesli tükenme tehlikesi altındaki sülünler üretilerek doğaya salınıyor. Bugüne kadar 370 bin adet sülün, bu istasyon aracılığıyla doğaya bırakıldı.

Sülünlerin Özellikleri ve Üretim Süreci

Gelemen Sülün Üretme İstasyonu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın doğada azalmış hayvanların popülasyonunu artırmak amacıyla kurduğu üretim istasyonlarından biri olarak faaliyet gösteriyor. İstasyon, Tekkeköy ilçesinde 11 dönümlük bir alanda biyolojik çeşitliliği sürdürülebilir kılma, genetik kaynakların korunması, nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanların üretilerek popülasyonunun artırılması amacıyla hizmet veriyor.

Erkek sülünler, baş ve boyunlarındaki yeşil ve lacivert renkleriyle dikkat çekerken, dişiler kül rengi açık veya koyu kahverengi görünümleriyle farklılık gösteriyor. İstasyonda bugüne kadar 370 bin adet sülün üretildi ve yılda 14 bin adet sülün üretilme kapasitesi bulunan tesis, faaliyetlerine devam ediyor.

Üretim ve Doğaya Salım Süreci

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Ertan Kuduban, istasyonun faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Kuduban, istasyonun 1969 yılında kurulduğunu ve bugüne kadar 370 bin adet sülünün tabiatla buluşturulduğunu belirtti. Yılda binlerce sülünün üretildiği istasyonda, doğaya salımdan önce sülünlerin adaptasyon kapasitelerinin 8 haftaya kadar getirildiğini ve bu süreç sonunda habitatlarına nakledildiklerini açıkladı.

Sülünlerin Doğal Yaşam Alanlarına Yerleştirilmesi

Üretilen sülünlerin İstanbul Polonezköy'den nakledilenlerin Marmara Bölgesi'ne, Samsun istasyonundan nakledilenlerin ise Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Trabzon ve Artvin'in sahil kesimlerine kadar, bazen habitata uygun olan Kırşehir ve Çankırı bölgelerine yerleştirildiğini belirten Kuduban, bu sayede nesli tükenme tehlikesi altındaki sülünlerin popülasyonunun artırıldığını ifade etti.

Çevre ve Beslenme Alışkanlıkları

Sülünlerin çoğunlukla 0-400 rakım arasında yaşayabilen hayvanlar olduğunu ve ormanlık alanları gizlenmek için kullandıklarını belirten Kuduban, su havzalarında bulunan yabani bitkilerden beslendiklerini ve habitatlarına yerleştirildikten sonra çeşitli bölgelerde doğaya salıldıklarını aktardı.

Gelemen Sülün Üretme İstasyonu, sülünlerin popülasyonunu artırmak ve nesillerini korumak adına önemli bir rol oynamaya devam ediyor.