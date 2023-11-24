Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı milyonlar aboneyi etkileyecek bir karar aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği'ni Resmi Gazete'de yayımlayarak, 1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2019 arasında piyasaya sürülen doğal gaz sayaçlarının 2025 yılı sonuna kadar değiştirilmesini zorunlu kıldı.

Bu karar, doğal gaz sayaçlarının güvenliği ve doğruluğunu artırmayı hedefliyor.

Doğal Gaz Sayaçlarının Muayene ve Kontrolü

Yeni yönetmelik, doğal gaz sayaçlarının muayene ve kontrol süreçlerini detaylandırıyor. Sayaçlar, ilk muayene, periyodik muayene, ani muayene, şikayet muayenesi ve stok muayenesi gibi çeşitli kontrol türlerine tabi olacak. Bu muayeneler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın il müdürlükleri veya yetkilendirilmiş servisler tarafından gerçekleştirilecek. Bu süreçte, kullanıcıların herhangi bir ek ücret ödemesi gerekmiyor.

Muayene ve Değişim Süreci

Doğal gaz sayaçlarının muayenesi sırasında, sayacın tip onayı ve yapılan değişiklikler kontrol edilecek. Eğer sayacın tip onayı yoksa veya değişiklik yapılmışsa, muayeneye devam edilmeyecek. Ayrıca, 1 Ocak 2014-31 Aralık 2019 döneminde piyasaya sürülen veya son muayenesi bu tarihler arasında yapılmış gaz sayaçlarının listesi, ilgili il müdürlüğüne iletilecek ve 2025 yılı sonuna kadar bu sayaçların yerine geçerli muayenesi olan yeni sayaçlar takılacak.

Yönetmelik Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Bu yeni yönetmelik, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren, doğal gaz sayaçlarının değişimi ve muayenesi ile ilgili yeni kurallar uygulanmaya başlanacak. Bu durum, doğal gaz kullanıcıları için önemli bir değişiklik anlamına geliyor ve sektördeki güvenlik standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

Sayaçlarında Güvenlik Ön Planda

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bu yeni yönetmeliği, doğal gaz sayaçlarının güvenliğini ve doğruluğunu artırmayı hedefliyor. 2025 yılına kadar eski sayaçların değiştirilmesi gerekecek, bu da doğal gaz kullanıcıları için önemli bir değişiklik anlamına geliyor. Bu yönetmelik, hem tüketicilerin hem de enerji sektörünün güvenliğini artırmayı amaçlıyor.