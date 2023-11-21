SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.)'tan uyarı: 8 saat elektrikler kesilecek!

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından yapılan resmi duyuruya göre, il genelinde pek çok mahallede yaşanacak elektrik kesintilerinin süresi 8 saati bulabilir!

Bolu iline bağlı Merkez ilçe, Mudurnu ve Mengen’de 22-23 Kasım tarihlerinde yaşanacak bakım onarım çalışmaları kapsamındaki elektrik kesintilerinin yer yer 8 saati bulması bekleniyor.

Başta Sağlık Mahallesi, Okçular Mahallesi ve Çıkınlar Mahallesi olmak üzere 32 mahallede yaşanacak planlı kesintiler öncesi, SEDAŞ Bolu’da ikamet eden vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıda, elektrik kesintisi sırasında, elektrikle çalışan cihazların güvenliğinin sağlanması amacıyla prizlerden fişlerin çıkarılması ve elektrikli cihazların kullanılmaması konusu vurgulanırken, yetkililer acil durumlar için iletişim hatlarının açık tutulacağı ve yardımın sağlanacağı bilgisini de vatandaşlarla paylaştı.

İşte il genelinde yaşanacak elektrik kesintileri:

22 KASIM 2023 ÇARŞAMBA

23 KASIM 2023 PERŞEMBE