SEDAŞ’tan resmi duyuru geldi: Bolu’da pek çok mahallede elektrik kesintisi bekleniyor

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerini kapsayan görev bölgesinde elektrik dağıtım faaliyetlerini yürüten SEDAŞ, Bolu ilinde bazı mahallelerde planlı elektrik kesintileri gerçekleştireceğini açıkladı. Resmi web sitesinde yapılan duyuruda, başta Alpağutbey, İzzet Baysal, Beşkavaklar, Kılıçarslan, Salıbeyler, Kültür ve Sağlık Mahalleleri'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle 8 saat süreyle elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.

SEDAŞ’tan Kesinti Süresince Alınacak Önlemler

SEDAŞ yetkilileri, planlanan elektrik kesintisi süresince vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için alınan önlemleri duyurdu. Kesinti süresince olası sorunlara karşı hazırlıklı olduklarını ifade eden yetkililer, iletişim hatlarının aktif tutulacağını ve acil durumlar için yardım sağlanacağını açıkladı.

Elektrik Kesintisi Sırasında Uyulması Gereken Güvenlik Önlemleri

SEDAŞ, kesinti sırasında elektrikli cihazların kullanılmaması ve güvenlik tedbirlerinin alınması konusunda vatandaşları uyardı. Elektrikli cihazların kesinti öncesi ve sonrasında doğru kullanımının önemine vurgu yapıldı.

İl Genelinde Yaşanacak Elektrik Kesintilerine Dair Bilgiler

SEDAŞ tarafından planlanan elektrik kesintileri yaşanacak yerlerin detaylı bilgileri, haberimizde yer almaktadır. İşte ilimiz genelinde yaşanacak planlı kesintilere ilişkin tüm bilgiler:

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