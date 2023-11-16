SGK'dan Emeklilere Kötü Haber: Maaş Ödemeleri Gecikebilir

Türkiye'de emeklilik sistemi, uzun süredir devam eden tartışmalarla gündemde kalmaya devam ediyor. Erken Yaşta Emeklilik (EYT) mücadelesi veren vatandaşlar, Mart ayında çıkarılan yasa ile emeklilik hayallerine kavuştu.

Yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi, bu düzenleme sayesinde emeklilik hakkı kazandı.

Emeklilik Başvurularında Gecikmeler

Ancak, Mart ayında emeklilik başvurusu yapan birçok kişi, hala başvurularının sonuçlanmasını bekliyor. Bu durum, emekli adayları için ciddi maddi kayıplara ve mağduriyetlere yol açabilir.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan Açıklama

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdursun, hükümet yetkililerinin EYT'liler için emekli aylığı bağlama sürecinin birkaç ay süreceğini ve Mayıs ayına kadar tamamlanacağını belirtmişti. Ancak, Erdursun'un tahminine göre, bu süreç Ekim ayını bulabilir, hatta geçebilir. Onbinlerce EYT'li müracaat etmesine rağmen, aylardır emekli aylığı bağlanmadı ve emeklilik dosyalarında herhangi bir sorun olup olmadığı da bilinmiyor.