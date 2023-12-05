Siber Dolandırıcılığa Dikkat: Vergi ve İcra Borcu Tuzaklarına Karşı Emniyet'ten Önemli Uyarılar

Emniyet Genel Müdürlüğü, vergi ve icra borcu dolandırıcılıklarına karşı uyarıda bulunuyor. SİBERAY programından güvenli internet kullanımı ipuçları ve resmi kaynakların önemi vurgulanıyor. Güvenliğinizi koruyun!

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre, dolandırıcılar yeni bir yöntemle vatandaşları hedef alıyor. Özellikle vergi ve icra borçları üzerinden yapılan sahte sorgulama ve ödeme talepleri, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden insanları tuzağa düşürmeye çalışıyor.

Alt Başlık: Güvenli İnternet Kullanımı İçin SİBERAY'dan Öneriler

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün başlattığı SİBERAY programı, güvenli internet kullanımı konusunda vatandaşlara rehberlik ediyor. Programın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, vergi ve icra borcu sorgulamalarında sahte linklere karşı uyarılarda bulunuldu. Vatandaşların, bu tür mesajlara itibar etmemeleri gerektiği vurgulandı.

"Sadece e-Devlet Hizmetini Kullanın" Uyarısı

Emniyet yetkilileri, kaynağı bilinmeyen mesajlardaki 'ceza ödeme, ceza sorgulama' gibi ifadeler içeren sahte bağlantılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Ayrıca, teyit edilemeyen kaynaklardan gelen e-posta ve mesaj içeriklerindeki şüpheli bağlantılara tıklanmaması gerektiğine dikkat çekildi. Tüm resmi işlemler için ilgili kurumların resmi internet siteleri veya e-Devlet hizmet kapısının kullanılması önerildi.

Resmi Kaynaklar Güven Veriyor

Emniyetin paylaşımında, vatandaşların vergi veya icra borçlarını güvenle ödeyebilmeleri için Türkiye Cumhuriyeti resmi portalı olan turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu adresinin kullanılması gerektiği hatırlatıldı. Bu yöntemle, vatandaşlar herhangi bir dolandırıcılık riskine maruz kalmadan, borçlarını güvenle sorgulayıp ödeyebilecekler.

Önlem Alın, Güvende Kalın

Siber dolandırıcılığın her geçen gün yeni yöntemlerle karşımıza çıktığı bu dönemde, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına kulak vermek büyük önem taşıyor. Sahte linklere tıklayarak kişisel bilgilerinizi ve mali güvenliğinizi riske atmayın. Resmi kanalları kullanarak, güvenliğinizi her zaman öncelik haline getirin.