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Siber dolandırıcılığa karşı büyük darbe: SİBERGÖZ-8 operasyonu başarıyla gerçekleşti

Türkiye'de 10 ilde gerçekleştirilen SİBERGÖZ-8 operasyonunda 25 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Forex dolandırıcılığı ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik bu operasyonda önemli deliller ele geçirildi.

Yatırım danışmanı kılığında dolandırıcılık

Operasyonun detaylarına göre, şüpheliler vatandaşları arayarak kendilerini "Yatırım Danışmanı" olarak tanıttı. Forex yatırımı vaadiyle yüksek kazançlar elde edeceklerini söyleyerek insanları kandıran bu şahıslar, 211.500 dolarlık haksız kazanç sağlamış. Ayrıca, başkalarına ait banka veya kredi kartları ve GSM numaralarını temin ederek, bu bilgileri yasa dışı bahis işlemlerinde kullanmışlar.

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Operasyonun kapsamı ve elde edilen deliller

İstanbul merkezli başlayan operasyon, Muğla, Kocaeli, Siirt, Ankara, Antalya, Çanakkale, Erzincan, Kastamonu ve Mersin'i kapsıyor. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda, İstanbul ve Kastamonu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen bu geniş çaplı operasyonda, şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal, dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları ve sim kartlara el konuldu. Ayrıca, operasyonda 338 bin TL ve 22 bin 400 dolar nakit para ile tabancalar da ele geçirildi.

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Siber güvenlik ve halkın korunması

Bu operasyon, siber güvenlik alanında Türkiye'nin kararlı duruşunu ve vatandaşların güvenliğini sağlama konusundaki etkin çabalarını gösteriyor. Vatandaşları siber dolandırıcılık gibi suçlardan korumak amacıyla yapılan bu tür operasyonlar, siber suçlarla mücadelede önemli bir yer tutuyor.

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