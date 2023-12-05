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Sinop Adabaşı'nda korkutan ot yangını: 30 dönüm alan kül oldu

Sinop Adabaşı'nda çıkan ot yangınında 30 dönüm alan zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin mücadelesiyle kontrol altına alınan yangın, ekosisteme büyük zarar verdi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan kurumuş otların henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alması sonucu yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınabildi. Yangın, yaklaşık 1.5 saat süren çabalar sonucunda söndürüldü.

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İtfaiye ekiplerinin zorlu mücadelesi

Yangınla mücadele eden itfaiye ekipleri, alevlerin şiddeti ve yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadı. Sinop Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını söndürmek için seferber oldu. Ekiplerin olağanüstü çabası, bölge halkı tarafından takdirle karşılandı.

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Etkilenen alan ve zarar

Yangın nedeniyle yaklaşık 30 dönüm alan zarar gördü. Bölgedeki bitki örtüsü ve ekosistem açısından büyük kayıp yaşandı. Yangının neden olduğu zarar, yetkililer tarafından detaylı şekilde inceleniyor.

Soruşturma ve önlemler

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Bölgede benzer olayların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması ve yangın güvenliği konusunda çalışmalar yapılması planlanıyor.

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