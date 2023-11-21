Sinop Lakerda Festivali'nde yeni lezzetler:,Balık Burger ve Levrekli Bolu Mantısı

Festivalde, balık burger ve levrek balığından yapılan Bolu mantısı, ziyaretçilerin damak zevkine hitap etti. Sinop Kadın Kooperatifi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen bu yenilikçi yemekler, geleneksel Türk mutfağına modern bir dokunuş getirdi.

Balık Burger: Çocukların Yeni Favorisi

Sinop'ta devam eden Lakerda Festivali etkinlikleri kapsamında, Sinop Kadın Kooperatifi tarafından hazırlanan balık burgerler büyük ilgi gördü. Geçen yıl festival katılımcılarına sunulan ve büyük beğeni toplayan balık burger, bu yıl da tezgahtaki yerini aldı. Hamsilerin köfte haline getirilip tavada kızartılmasının ardından burger ekmeği ile buluşan bu lezzet, festival katılımcılarından tam not aldı.

Kadın Kooperatifinin Başarısı

Sinop Kadın Emeğini Kalkındırma Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Funda Akalın, balık burger fikrinin ilk Lakerda Festivali'nde ortaya çıktığını belirtti. Kooperatif olarak bu fikri geliştirip devam ettirdiklerini ifade eden Akalın, hamsi köftesinin çocuklara daha cazip gelecek bir ürün haline getirildiğini vurguladı.

Levrekli Bolu Mantısı: Sinop'tan Yeni Bir Lezzet

Festivalde, Bolu'nun meşhur kıymalı mantısının levrek balığı ile yeniden yorumlandığı bir lezzet, ilk defa vatandaşlara sunuldu. Sinop Kadın Kooperatifi tarafından özel olarak pişirilen levrekli mantı, festivale katılanlar tarafından büyük ilgi gördü. Levrekli mantının, geleneksel mantı lezzetine modern ve denizden gelen bir dokunuş kattığı belirtildi.

Levrekli Mantının Yaratıcı Süreci

Sinop Kadın Kooperatifi yönetim ortaklarından Fatma Ustacan, balıktan mantı yapma fikrinin kooperatifin içinde doğduğunu açıkladı. Geçen sene hamsi burgerinin başarısından ilham alarak bu yıl levrekli mantıyı denediklerini belirten Ustacan, mantının hazırlanış sürecini ve lezzet testlerini anlattı. Mantının, levrek balığı, maydanoz, soğan, karabiber ve hardallı sos ile hazırlandığını ve sonucun çok başarılı olduğunu ifade etti.

Mantının Sağlık ve Lezzet Birlikteliği

Festivalde balık burgeri deneyen vatandaşlar, lezzetini çok beğendiklerini dile getirdi. Özellikle çocukların balık yeme alışkanlığını kazanmaları için balık burgerin cazip bir seçenek olduğu belirtildi. Ayrıca, balık burgerin diğer burger türlerine göre daha sağlıklı bir alternatif olduğu vurgulandı. Öte yandan, levrekli mantıyı tadanlar ise mantının lezzetini ve levrek ile özel sosun birleşiminin mükemmel uyumunu övdü.

Gelenek ve Modernlik Arasında Bir Köprü

Sinop Lakerda Festivali, geleneksel Türk mutfağının modern yorumlarla buluştuğu bir platform olarak dikkat çekiyor. Balık burger ve levrekli Bolu mantısı gibi yenilikçi lezzetler, hem yerel halkın hem de turistlerin ilgisini çekiyor. Sinop Kadın Kooperatifi'nin bu yenilikçi yaklaşımı, Türk mutfağının zenginliğini ve çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.