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Sinop Otogarı'ndan endişe verici görüntüler

Sinop Otogarı'ndan endişe verici görüntüler

Sinop Otogarı'nın bakımsızlık ve ihmal içindeki durumu, esnaf ve yolcuları zorluyor. Kapıların sürekli açık, güvercinlerin içeri girmesi ve temizlik eksiklikleri göze çarpıyor. Yerel esnaf, belediye yönetiminden acil yardım bekliyor.

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Otogar esnafı yetkililerden yardım bekliyor

Yerel esnaf, otogarın mevcut durumundan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, temizlik ve bakım konularında yeterli destek alamadıklarını belirtiyor. Esnaftan Mehmet Bozkurt, özellikle temizlik konusundaki yetersizliklere ve ATM, zabıta gibi temel hizmetlerin eksikliğine dikkat çekiyor. Bozkurt, geçmişte verilen sözlerin yerine getirilmediğini ve seçim sonrası ilgisizliğe maruz kaldıklarını vurguluyor.

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Isınma sorunları ve kira problemleri

Isınma sorunlarının yanı sıra, kira geliri konusunda da sıkıntılar yaşandığı belirtiliyor. Bozkurt, belediye yetkililerinin bu konudaki çözümsüzlüğünü ve otogarın geleceği hakkındaki belirsizliği ele alıyor. Yeterli denetim ve düzenlemelerin yapılmaması, otogarın giderek kötüleşen durumunu daha da zorlaştırıyor.
Sinop Otogarı'nın ilk açıldığı günlerdeki düzenli ve işlevsel yapısını kaybetmesi, hem esnaf hem de yolcular için endişe verici bir durum. Esnaf, yerel yönetimden ve gelecek belediye yönetiminden, otogarın yeniden düzenlenmesi ve eski işlevselliğine kavuşması için etkili adımlar atılmasını umut ediyor.

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