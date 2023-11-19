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Sinop'ta Balık burger Sinop Lakerda Festivali'nde göz kamaştırıyor

Sinop Lakerda Festivali her geçen yıl daha da büyüyor ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenen etkinliklerle doruk noktasına ulaşıyor. Festivalin gözde lezzeti ise hiç şüphesiz "Balık Burger" oldu.

Sinop Kadın Kooperatifi tarafından özenle hazırlanan bu eşsiz lezzet, geçen yıl festival katılımcıları tarafından büyük beğeni kazanmıştı ve bu yıl da büyük ilgi gördü.

Hamsiden gelen lezzet, balık burger

Sinop Lakerda Festivali, deniz ürünleri ile ünlü Sinop'un geleneksel lezzetlerini kutlamak için düzenleniyor. Bu yılın sürprizi ise temizlenen hamsilerin köfte haline getirilerek burger ekmeği ile buluşturulmasıydı. Hamsi köftesi, lezzetli bir burger haline dönüştü ve festival katılımcılarına sunuldu. Bu özel burgerler, festival ziyaretçileri tarafından tam not aldı.

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Sınırlı Sorumlu Sinop Kadın Emeğini Kalkındırma Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Funda Akalın, bu lezzetin ortaya çıkışını şöyle anlatıyor: "Balık burger fikri ilk olarak bir arkadaşımla birlikte ilk lakerda festivaline katıldığımızda doğdu. Aslında bu, birlikte ürettiğimiz bir üründü ve şimdi kooperatif olarak bu geleneği sürdürüyoruz. Hamsi köftesi, daha büyük bir boyutla çocuklara cazip gelecek şekilde burger haline getirildi."

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Sağlıklı ve lezzetli bir tercih, balık burger

Festival ziyaretçileri, balık burgerin tadına baktıklarında büyüleyici bir deneyim yaşadılar. Balık burgerin sağlıklı ve lezzetli bir alternatif olduğunu vurguladılar. Özellikle çocukların balık yeme alışkanlığı kazanmasına katkı sağlayan bu özel burger, sağlıklı beslenme konusunda da önemli bir seçenek sunuyor.

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Balık Burger: İçerdiği Omega-3 ile sağlığı destekliyor

Sinop Lakerda Festivali'nde sunulan balık burger, içerdiği yüksek miktarda Omega-3 yağ asidi ile kalp sağlığını destekleyen bir tercih olarak öne çıkıyor. Omega-3, vücudu iltihaplarla savaşmada ve beyin fonksiyonlarını desteklemede önemli bir rol oynar. Bu nedenle balık burger, sadece lezzetiyle değil aynı zamanda sağlığa olan olumlu katkılarıyla da dikkat çekiyor.

Sinop Lakerda Festivali'nde balık burger deneyimi

Sinop Lakerda Festivali'ne katılanlar, deniz kokusuyla harmanlanmış bu özel burgeri tatma fırsatını kaçırmamalılar. Festivalin en popüler lezzetlerinden biri haline gelen balık burger, ailelerin ve çocukların sağlıklı beslenme tercihleri arasında öne çıkıyor. Bu yılki festivalde balık burgerin gördüğü yoğun ilgi, gelecek yıllarda bu eşsiz lezzetin daha da yaygınlaşmasını sağlayabilir.

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