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Sinop'ta büyük uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltında

Sinop'ta büyük uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltında

Sinop'un iki ilçesi Durağan ve Boyabat, son dönemde uyuşturucu ticaretiyle mücadelede önemli bir adım attı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen titiz ve kapsamlı bir operasyon, zehir tacirlerine darbe vurdu.

Zanlıların yakalanması ve ele geçirilen maddeler

Operasyon sırasında, Durağan ve Boyabat ilçelerinde uyuşturucu sattıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 10 gram metamfetamin, 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 66 bin 963 lira değerinde suçtan elde edildiği düşünülen para ele geçirildi. Bu bulgular, bölgedeki uyuşturucu ticaretinin boyutlarını ve zararlarını gözler önüne seriyor.

Adli süreç başladı

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, yürütülen soruşturma kapsamında adli işlemler başlatıldı. Operasyon, bölgedeki uyuşturucu ticaretine yönelik kapsamlı bir mücadelenin sadece bir parçası olarak görülüyor. Yetkililer, bu tür operasyonların devam edeceğinin sinyallerini veriyor.

Toplumun güvenliği için önemli bir adım

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen bu operasyon, toplumun güvenliği için atılmış önemli bir adımdır. Bölgede uyuşturucu ile mücadelede etkinlik ve kararlılık gösteren güvenlik güçleri, vatandaşların huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaktadır.

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