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Sinop'ta Deniz Kirliliği Alarmı: Çevre Felaketi: Deniz Yüzeyinde Köpük Kasalar, Plastik Balıkçı Kasaları

Sinop'ta yaşanan fırtına, çevre kirliliğinin acı yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Şiddetli dalgalar, deniz kenarını çöp yığınına çevirdi. Özellikle Tersane mevkiindeki Sabahattin Ali Etkinlik Alanı'nda bu durumdan en çok etkilenen bölgelerden biri

Sabah saatlerinde alana gezmeye gelen vatandaşlar, deniz yüzeyindeki köpük kasalar, plastik balıkçı kasaları, pet ve cam şişeler, cips poşetleri gibi atıklarla karşılaştı. Bu manzara, çevre kirliliğinin boyutlarını gözler önüne serdi.

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Sinop'un doğal güzellikleri tehdit altında

Bir vatandaşın ifadesine göre, bu deniz kirliliği, Sinop'un turizm potansiyelini olumsuz etkiliyor. Doğal güzelliklerin bu şekilde zarar görmesi, hem yerel halkı hem de turistleri üzüyor. Vatandaşlar, deniz yüzeyindeki kirliliğin temizlenmesinin acil bir ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

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Acil çözüm çağrısı: kirlilikle mücadele edilmeli

Deniz kirliliğiyle mücadele, hem yerel yönetimlerin hem de çevre duyarlılığına sahip vatandaşların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Sinop'taki bu çevre felaketi, çözüm bulunması gereken acil bir sorun olarak öne çıkıyor. Kirliliğin temizlenmesi ve önlenmesi için atılacak adımlar, bölgenin doğal güzelliklerini koruma adına büyük önem taşıyor.

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