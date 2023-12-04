Sinop'ta güneşli havada keyif dolu pazar günü

Sinop'ta yaşanan soğuk ve fırtınalı hava sonrası, vatandaşlar güneşli bir pazar gününe uyanmanın tadını çıkardılar. Hafta içinde etkili olan kötü hava koşulları, hayatı olumsuz etkilemiş ve okulları tatil ettirmişti. Ancak bu güzel pazar günüyle birlikte Sinoplu vatandaşlar, güneşi kucaklamak için parkları ve bahçeleri doldurdu.

Çocuklar parklarda eğlencenin tadını çıkardı

Çocuklar, parklarda oyunlar oynayarak enerjilerini atma fırsatı buldular. Uzun bir süredir evlerinden çıkamayan çocuklar, güneşli havanın tadını doyasıya çıkardılar. Veliler, çocuklarının mutlu olduğunu ve aynı zamanda güneşli havadan D vitamini alarak sağlıklarının da desteklendiğini belirttiler.

Büyükler keyifli anların tadını çıkardı

Büyükler ise kafe ve çay bahçelerinde sevdikleriyle bir araya gelerek keyifli vakit geçirdiler. Güzel havanın tadını çıkarmak için arkadaşlarıyla buluşan Sinoplu vatandaşlar, sohbetin ve gülüşlerin tadını çıkardılar.

Sinop'ta hava durumu rahatlatıyor

Sinop'ta yaşanan bu güzel hava, birçok kişi için moral kaynağı oldu. Hafta boyunca soğuk ve fırtınalı günlerin ardından güneşli bir hafta sonu, Sinoplu vatandaşların yüzünü güldürdü. Parklar, bahçeler ve sahil kenarları, güneşin tadını çıkarmak isteyenlerle dolup taştı.