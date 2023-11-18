Sinop'ta Jandarma Operasyonu: 127 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi

Vezirköprü-Durağan karayolu üzerinde gerçekleştirilen uygulama sırasında durdurulan bir araçta ve sürücüsü üzerinde yapılan aramada 127 gram kubar esrar ele geçirildi.

Sinop jandarması tarafından yapılan başarılı operasyonun ardından uyuşturucu ticaretiyle ilişkilendirilen 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu madde ve gözaltına alınan şahısla ilgili adli işlemler başlatıldı.

Jandarma ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri bu tür operasyonlarla şehirdeki güvenliği sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Uyuşturucu ticaretine karşı yapılan bu tür etkili operasyonlar, kamu güvenliğini sağlama amacı güdüyor ve suçla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.