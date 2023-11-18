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  3. Sinop'ta Jandarma Operasyonu: 127 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi
Sinop'ta Jandarma Operasyonu: 127 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi

Sinop'ta Jandarma Operasyonu: 127 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi

Sinop İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği şok uygulamada önemli bir operasyona imza attı.

Vezirköprü-Durağan karayolu üzerinde gerçekleştirilen uygulama sırasında durdurulan bir araçta ve sürücüsü üzerinde yapılan aramada 127 gram kubar esrar ele geçirildi.

Sinop jandarması tarafından yapılan başarılı operasyonun ardından uyuşturucu ticaretiyle ilişkilendirilen 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu madde ve gözaltına alınan şahısla ilgili adli işlemler başlatıldı.

Jandarma ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri bu tür operasyonlarla şehirdeki güvenliği sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Uyuşturucu ticaretine karşı yapılan bu tür etkili operasyonlar, kamu güvenliğini sağlama amacı güdüyor ve suçla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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