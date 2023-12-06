Sinop'ta Jandarma'dan KADES uygulaması tanıtımı ve kadın hakları bilgilendirmesi

KADES uygulaması nedir?

KADES, yani Kadın Destek Uygulaması, kadınların şiddet anlarında hızlı ve etkili bir şekilde yardım alabilmeleri için tasarlanmış bir mobil uygulama. Jandarma ekipleri, bu uygulamanın kullanımı ve avantajları üzerine detaylı bilgiler vererek, kadınların şiddetle mücadelede güçlendirilmesini amaçladı.

"Kadına el kalkmaz" broşürleriyle farkındalık yaratma

Erkeklere yönelik olarak hazırlanan "Kadına El Kalkmaz" broşürleri ise, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda bilinçlendirme yapmayı hedefliyor. Bu broşürler, kadına karşı şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Toplumsal duyarlılık ve bilinçlendirme

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen bu etkinlik, aile içi şiddetle mücadele ve çocuk haklarının korunması konusunda da önemli mesajlar veriyor. Jandarma ekipleri, bu tür etkinliklerle toplumun her kesimini bilinçlendirmeyi ve duyarlı hale getirmeyi hedefliyor.

Etkinliğin önemi ve etkisi

Bu etkinlik, kadın hakları ve şiddete karşı farkındalık yaratma konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Hem kadınların hem de erkeklerin bu konularda bilgilendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına ve şiddetsiz bir toplum yapısının oluşturulmasına katkıda bulunuyor.