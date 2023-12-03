Sinop'ta kış hazırlıkları hız kazanıyor: vatandaşlar ve ticari araçlar için kış lastiği zamanı

Sinop'ta kış hazırlıkları başladı. Ticari araçlar ve özel otomobiller için kış lastiği zorunluluğu ve önemi vurgulanıyor. Lastik tamircilerinde yoğunluk artarken, güvenli yolculuk için dört kış lastiği öneriliyor.

Lastik tamircilerinde yoğunluk: kışa hazırlık tüm hızıyla devam ediyor

Sinop Sanayi Sitesi'ndeki lastik tamircileri, artan taleple yoğun bir döneme girdi. Vatandaşlar, otomobillerini kışa hazırlamak için lastik değişimi, rot ve balans ayarları, hava ölçümleri ve motor yağı kontrolleri yaptırıyorlar. Bu hazırlıklar, otomobillerin zorlu kış koşullarına dayanıklı hale gelmesini sağlıyor.

Uzmanlar uyarıyor: dört kış lastiği güvenliği artırıyor

Lastik tamircisi Hasan Üçüncüoğlu, kış lastiklerinin önemine dikkat çekerek, tüm lastiklerin kış lastiği ile değiştirilmesinin önemini vurguladı. Üçüncüoğlu, ulaşım güvenliği ve kazaların önlenmesi için dört lastiğin de kış lastiğine çevrilmesinin önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, akülerin, sileceklerin ve antifrizlerin kontrolünün de kışa girerken yapılması gerekenler arasında olduğunu ifade etti.

Ek ekipmanların önemi: zincir ve kar çorabı gibi araçlar öneriliyor

Üçüncüoğlu, kış lastiklerinin bazı coğrafyalarda yetersiz kalabileceğini, bu nedenle zincir, kar çorabı ve palet gibi destekleyici ekipmanların bulundurulmasının faydalı olacağını söyledi.

Sürücüler dikkat: kaygan yollar ve kış lastiği önemi

Otomobil sürücüsü İlker Öncel ise, kışın kaygan yollara ve balık kamyonlarının yollara bıraktığı yağlı sulara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Öncel, geçmişte yaşadığı kazaları örnek göstererek, herkese kış lastiklerini takmalarını tavsiye etti.