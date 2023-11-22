Sinop'ta Kışın İlk Karı: Sazlı Köyünde 25 cm Kalınlığında Kar Tabakası

Son günlerde Sinop ve çevresini etkisi altına alan soğuk hava dalgası, yağmurlu havayı kısa sürede kar yağışına dönüştürdü. Yüksek rakımlı bölgelerde başlayan kar yağışı, gece boyunca devam ederek Sazlı köyünde etkili oldu. Karın gece boyunca süren yoğunluğu, sabah saatlerinde bölgeyi beyaz bir örtüyle kapladı.

Kar Kalınlığı ve Sıcaklık Düşüşü

Sazlı köyünde ölçülen 25 cm kar kalınlığı, kış mevsiminin ciddiyetini gözler önüne serdi. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıkları da sıfırın altına düşerek, bölgedeki yaşamı etkiledi. Sinop'un diğer ilçelerinde de yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu gözlemlendi.

Valilikten Önemli Uyarılar

Sinop Valiliği, yoğun kar yağışı ve olumsuz yol koşulları sebebiyle vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu. Vatandaşların kışlık kar lastiği ve zincir kullanmaları, trafik işaret ve levhalarına dikkat ederek güvenli yolculuk yapmaları gerektiği vurgulandı. Soğuk hava ve kar yağışının getirdiği zorluklara karşı önlemlerin alınması önem taşıyor.