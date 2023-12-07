Sinop'ta korkunç yangın: 1 ev, 1 ahır ve 1 ambar kül oldu

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Kurt köyü Büyükçakır Mahallesi'nde meydana gelen yangın büyük bir felakete yol açtı. Yangın, Arif Özcan, Hamdi Özcan ve Ali Özcan'a ait ahşap bir evde başladı. Hızla büyüyen alevler, 2 katlı evi sardı.

Olay, saat 12.00 sıralarında gerçekleşti ve çevredeki vatandaşların hemen itfaiye ekiplerine haber vermesiyle müdahale edildi.

Rüzgarın etkisiyle daha da şiddetlenen yangın, sadece evi değil, aynı zamanda evin yanında bulunan 1 ahırı ve 1 ambarı da sardı. Yangın söndürme ekipleri, büyük bir çaba harcayarak alevlere karşı mücadele etti ancak maalesef 1 ev, 1 ahır ve 1 ambar yangının şiddeti karşısında kül oldu.

Yangının elektrik kaynaklı çıkabileceği şüphesi üzerine olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı. İtfaiye ekipleri ve yetkililer, yangının kökenini belirlemek ve benzer olayların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın sonrası köy halkı yardıma hazır

Kurt köyü sakinleri, yangın sonrası mağduriyet yaşayan ailelere yardım etmek için dayanışma içinde bulunuyor. Yangın faciasının etkileri hala taze olsa da köy halkı, evsiz kalan ailelere barınak sağlama ve temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda bir araya gelmiş durumda.

Yangının çıkış nedeni hala belirsiz

Yangının ne sebeple çıktığına dair kesin bir bilgi henüz bulunmuyor. Elektrik kaynaklı olabileceği düşünülen yangınla ilgili incelemeler devam ediyor. Yangının tam olarak neyin sonucu olduğunun belirlenmesi, benzer olayların gelecekte önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.