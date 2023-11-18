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Sinop'ta Şaşırtan Mezgit: 300 Gramlık Dev Balık!

Sinop'ta Şaşırtan Mezgit: 300 Gramlık Dev Balık!

Sinop'ta balıkçılık yapan Ömür Karaahmetoğlu'nun tezgahında satışa çıkarılan 300 gram ağırlığındaki dev mezgit balığı, görenleri şaşırtıyor.

Uzun yıllardır balıkçılıkla uğraşan Karaahmetoğlu, şehirde bugüne kadar görülen en büyük mezgit balıklarından birini satışa sunarak vatandaşların ilgisini çekti.

Mezgit balığının olağan boyutlarından büyük olan bu balık, tezgahın hemen ilgi odağı haline geldi. Özellikle balıkseverlerin merakla yaklaştığı dev mezgit, şaşkınlık yarattı. Tezgahın önünde bekleyen vatandaşlar, balığın boyutu karşısında hayrete düştü.

300 gram ağırlığındaki dev mezgit, bir balıksever tarafından 48 TL'ye satın alındı. Bu olağanüstü boyutlardaki mezgit, Sinop'un deniz zenginliklerine farklı bir örnek olarak dikkat çekti. Balıkçı Karaahmetoğlu, bu tür büyük balıkları yakalamakın ve satışa sunmanın heyecan verici olduğunu belirterek, bu durumun müşterileri de memnun ettiğini ifade etti. Sinop'un deniz ürünleriyle ünlü olmasıyla birlikte, böylesine büyük ve ilgi çekici bir mezgitin bulunması, şehirde konuşulan bir konu haline geldi.

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