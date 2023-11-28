Sinop'ta şiddetli lodosun kurbanı: yarım asırlık ceviz ağacı devrildi

Sinop'ta iki gün boyunca hüküm süren şiddetli lodos fırtınası, günlük yaşamı olumsuz etkileyerek birçok hasara yol açtı. Sinop genelinde çatılar uçtu, ağaçlar kökünden söküldü, ev ve iş yerleri zarar gördü.

Bu yıkımın en dikkat çekici örneklerinden biri, Gerze ilçesine bağlı Abdaloğlu köyünde yaşandı. Köyde, Havva Gümüş'ün bahçesinde bulunan ve yarım asırdan fazla bir süredir ayakta olan tarihi ceviz ağacı, lodosun gücüne direnemedi.

Havva Gümüş'ün baba yadigarı olan ve köyde simge haline gelen ceviz ağacı, yılların getirdiği anılarla doluydu. Ancak, geçtiğimiz günlerde etkili olan lodos fırtınası, 70-75 yıllık bu dev ceviz ağacını kökünden sökerek devirdi. Gümüş, ağacın geçmişte birçok şiddetli rüzgarı atlatmış olmasına rağmen, bu seferki lodosun olağanüstü gücü karşısında dayanamadığını belirtti.

Anılarla dolu ağacın yıkımı

Havva Gümüş, yıkılan ağacın babasının hatırası olduğunu ve ağacın yok oluşunun kendisi için büyük üzüntü kaynağı olduğunu ifade etti. Yıllar boyunca köyün çehresini şekillendiren, gölgeleriyle serinlik sunan bu ceviz ağacının yıkılışı, köy sakinleri arasında da hüzne yol açtı.

Sinop'ta lodosun etkileri

Sinop'ta etkili olan lodos fırtınası, Gerze ilçesinin yanı sıra birçok bölgede de ciddi hasarlara neden oldu. Çatıların uçuştuğu, ağaçların devrildiği ve birçok yapının zarar gördüğü bu doğal afet, yörenin tarihindeki en şiddetli rüzgar olaylarından biri olarak kayıtlara geçti.