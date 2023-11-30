Sinop'ta silahlı maganda alarmı: polis ekipleri şüphelileri silahlarıyla yakaladı
Sinop'ta gece yarısı silah sesleriyle harekete geçen polis, 2 şüpheliyi silahlarıyla birlikte yakaladı. Asayiş Şube ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde olay kontrol altına alındı.
Polis ekiplerinden hızlı müdahale: şüpheliler kıskıvrak
Sinop Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı gelen ihbar üzerine derhal harekete geçti. Yapılan titiz çalışma sonucunda, şüpheli şahıslar kısa sürede tespit edilerek yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 2 adet tabanca ve toplamda 44 adet mermi ele geçirildi.
Magandalara geçit yok
Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Sinop Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak adına gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Bu olay, Sinop'ta asayişin ne kadar ciddiye alındığının bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.
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