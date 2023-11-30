Sinop'ta silahlı maganda alarmı: polis ekipleri şüphelileri silahlarıyla yakaladı

Polis ekiplerinden hızlı müdahale: şüpheliler kıskıvrak

Sinop Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı gelen ihbar üzerine derhal harekete geçti. Yapılan titiz çalışma sonucunda, şüpheli şahıslar kısa sürede tespit edilerek yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 2 adet tabanca ve toplamda 44 adet mermi ele geçirildi.

Magandalara geçit yok

Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Sinop Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak adına gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Bu olay, Sinop'ta asayişin ne kadar ciddiye alındığının bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.