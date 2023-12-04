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Sinop'ta silaj makinesi kaza sonucu hayatını kaybeden adam

Sinop'ta silaj makinesi kaza sonucu hayatını kaybeden adam

Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Gümüşsuyu köyünde, Necdet Maden adlı 61 yaşındaki vatandaş, bahçesinde çalıştırdığı silaj makinesine ayağını kaptırarak hayatını kaybetti. Olay, saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

AFAD ve sağlık ekipleri olaya hızla müdahale etti

Olayın ardından hemen harekete geçen vatandaşlar, olayı acil olarak yetkililere bildirdi. Sinop AFAD ekipleri ve sağlık görevlileri, kaza mahalline hızla ulaştılar. Necdet Maden'in yaralanmış halini gördüler ve derhal tıbbi yardım sağladılar. Yaralı şahıs, acilen Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Ne yazık ki kurtarılamadı

Ancak, tüm sağlık ekibinin özverili çabalarına rağmen, Necdet Maden hayatını kaybedenler arasına katıldı. Kazanın şiddeti ve ayağının makineye sıkışması sonucu yaşadığı ciddi yaralanmalar, maalesef hayatını kurtaramadı.

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Aile ve yakınları büyük bir acı içinde

Necdet Maden'in ani ve üzücü ölümü, ailesi ve yakınları için büyük bir acı kaynağı oldu. Ailenin, sevdiklerini kaybetmenin derin üzüntüsü ve acısıyla başa çıkmaya çalıştığı bu zorlu dönemde, köyde ve çevresinde tüm vatandaşların desteği ve başsağlığı dilekleri önem arz etmektedir.

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