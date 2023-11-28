Sinop'ta yaşanan trafik kazası: 1 hafif yaralı
Sinop'ta Atatürk Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, bir çocuk hafif şekilde yaralandı. 16.15 sularında gerçekleşen kaza, yaya geçidinde yaşandı. Özge A. yönetimindeki 06 FV 6786 plakalı araç, yaya geçidinden aniden çıkan 13 yaşındaki B.K.'ye çarp
Özge A.'nın kullandığı araç, Sinop'un işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi'nde seyir halindeyken, yaya geçidinden geçmekte olan B.K.'ye çarptı. Kazanın etkisiyle B.K., yere savruldu.
Hızlı müdahale ve sağlık durumu
Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı B.K.'yi hemen Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan ilk müdahalenin ardından B.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Trafik güvenliği ve önlemler
Bu kazanın ardından Sinop'ta trafik güvenliği ve yaya geçitlerindeki önlemler tekrar gündeme geldi. Yaya geçitlerindeki sürücü dikkati ve yaya önceliği konusunda yetkililer tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor.
Kazanın araştırılması
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Özge A.'nın sürüş belgeleri ve aracın durumu inceleniyor. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor ve kaza anına dair detaylar araştırılıyor.
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