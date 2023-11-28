  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sinop'ta yaşanan trafik kazası: 1 hafif yaralı
Sinop'ta yaşanan trafik kazası: 1 hafif yaralı

Sinop'ta yaşanan trafik kazası: 1 hafif yaralı

Sinop'ta Atatürk Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, bir çocuk hafif şekilde yaralandı. 16.15 sularında gerçekleşen kaza, yaya geçidinde yaşandı. Özge A. yönetimindeki 06 FV 6786 plakalı araç, yaya geçidinden aniden çıkan 13 yaşındaki B.K.'ye çarp

Özge A.'nın kullandığı araç, Sinop'un işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi'nde seyir halindeyken, yaya geçidinden geçmekte olan B.K.'ye çarptı. Kazanın etkisiyle B.K., yere savruldu.

kucuk-cocuk-trafik-kazasinda-yaralandi-2.jpg

Hızlı müdahale ve sağlık durumu

Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı B.K.'yi hemen Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan ilk müdahalenin ardından B.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

kucuk-cocuk-trafik-kazasinda-yaralandi-4.jpg

Trafik güvenliği ve önlemler

Bu kazanın ardından Sinop'ta trafik güvenliği ve yaya geçitlerindeki önlemler tekrar gündeme geldi. Yaya geçitlerindeki sürücü dikkati ve yaya önceliği konusunda yetkililer tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor.

kucuk-cocuk-trafik-kazasinda-yaralandi-3.jpg

Kazanın araştırılması

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Özge A.'nın sürüş belgeleri ve aracın durumu inceleniyor. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor ve kaza anına dair detaylar araştırılıyor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Denizbank'tan 'Terim Fonu' iddialarına yanıt: Davanın detayları ve bankanın açıklaması
Denizbank'tan 'Terim Fonu' iddialarına yanıt: Davanın detayları ve bankanın açıklaması
Selçuk Soylu: “Raf ömrü dolmuş lastiklerden uzak durulmalı”
Selçuk Soylu: “Raf ömrü dolmuş lastiklerden uzak durulmalı”
Karabük Üniversitesi Öğrencisi, BAİBÜ’deki ödüle layık görüldü
Karabük Üniversitesi Öğrencisi, BAİBÜ’deki ödüle layık görüldü
Fenerbahçe’nin tesislerinin bulunduğu Bolu Dağı Topuk Yaylası'nda kış başka güzel
Fenerbahçe’nin tesislerinin bulunduğu Bolu Dağı Topuk Yaylası'nda kış başka güzel
Kasım ayı ile yurt genelinde başlayan doğal mantar sezonu zehirlenmeleri de beraberinde getirdi
Kasım ayı ile yurt genelinde başlayan doğal mantar sezonu zehirlenmeleri de beraberinde getirdi
Ülkelerindeki savaştan kaçıp Bolu’ya geldiler, pazarın ortasında birbirlerine girdiler
Ülkelerindeki savaştan kaçıp Bolu’ya geldiler, pazarın ortasında birbirlerine girdiler
Bolu Valisi Erkan Kılıç: "Kadın Annedir, Eştir, Kız Kardeştir"
Bolu Valisi Erkan Kılıç: "Kadın Annedir, Eştir, Kız Kardeştir"
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme kaza!
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme kaza!