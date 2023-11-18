Sinop'ta Yorgun Ördek Tedavi Edilip Doğaya Bırakıldı

Burada veterinarians ve uzmanlar tarafından muayene edilen yorgun ördek, bir haftalık özenli bir tedavi sürecine alındı.

Tedavi süreci boyunca ördek, kaybettiği gücünü yeniden kazandı ve sağlığına kavuştu. Sonunda, iyileşen ördek, görevliler tarafından Sinop'un doğal güzelliklerinden biri olan Sarıkum Gölü'ne geri bırakıldı. Bu olay, vatandaşların duyarlılığı ve doğaya karşı sorumluluk anlayışının güzel bir örneği olarak dikkat çekti. Sinop'taki doğal yaşamın korunması ve yaban hayatının desteklenmesi adına yapılan bu tür müdahaleler, ekosistem dengesini koruma amacını taşıyor.