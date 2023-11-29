Sinop'un tecrübeli yorgancısı: 50 yılın hikayesi ve yünün sihri

Sinop'un deneyimli yorgancısı Alaettin Karaahmetoğlu, 50 yıllık meslek hayatında yünün sihirli dokunuşunu ve yorgancılığın önemini anlatıyor. Sağlıklı yaşam ve sanatın devamı için çaba gösteriyor.

Çıraktan ustaya: bir yorgancının serüveni

Karaahmetoğlu'nun mesleki yolculuğu, ilkokul sonrası başladı. Genç yaşta çırak olarak adım attığı yorgancılık, askerlik dönemi dışında hayatının merkezinde yer aldı. 1981'de infaz koruma memuru olarak atandığı cezaevinde çalışırken bile yorgancılığı bırakmadı. Emeklilik sonrası da mesleğine devam eden usta, 2004'te tam zamanlı olarak yorgancılığa döndü.

Dükkan açma hikayesi: altın bulan yorgancı

2019'da bir dönüm noktası yaşayan Karaahmetoğlu, bir müşterisinin yün çuvalında altın buldu. Bu olay, medyada yer alarak Karaahmetoğlu'na büyük destek getirdi. Bu destekle kendi dükkanını açmaya karar verdi ve çalıştığı dükkanı satın aldı. Şu anda Sinop'ta kendi dükkanında hizmet veren Karaahmetoğlu, mesleğini yaşatma azmiyle dolu.

Sağlıklı yaşamın sırrı: yün ürünler

Yorgancılıkta kullanılan malzemelerin sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çeken Karaahmetoğlu, sentetik ürünlerin zararlarına karşı yünün faydalarını vurguluyor. Birinci kalite merinos kuzu yünü kullanarak yaptığı ürünler, sağlıklı ve konforlu bir uyku sunuyor. Usta, yünün yazın terletmeme ve sağlık deposu olma özelliklerini öne çıkarıyor.



Mesleğin geleceği: çıraklık ve eğitim

Çırak bulmanın zorluklarına değinen usta, mesleğin geleceğinden endişe duyuyor. Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla yorgancılık kursları düzenlemeye hazır olduğunu belirten Karaahmetoğlu, bilgilerini aktarmaya ve mesleği yaşatmaya istekli.

Sinop'un son yorgancısı: bir sanatın koruyucusu

Alaettin Karaahmetoğlu, Sinop'ta bu mesleği sürdüren son usta. Mesleğin devamı için çaba sarf eden ve bilgilerini aktarmaya hazır olan Karaahmetoğlu, yorgancılığın sadece bir iş değil, bir yaşam tarzı olduğunu gösteriyor. Bu sanatın korunması ve gelecek nesillere aktarılması, Karaahmetoğlu'nun en büyük amacı.