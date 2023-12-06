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Sis Bolu ve Düzce'yi sardı: görüş mesafesi düştü, trafikte dikkat çağrısı

Bolu ve Düzce'de etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi düşerken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sis, özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaştı.

Bolu'da sis hayatı etkiledi

Bolu'da, Yumrukaya, Dağkent, Karaçayır, Tepecik, Aktaş, Sümer, Sağlık, Aşağı ve Yukarı Soku mahalleleri sisin etkisinde kaldı. Kentin en işlek yollarından olan D-100 kara yolu üzerinde de sis nedeniyle görüş mesafesi ciddi şekilde azaldı. Sürücüler, sisin oluşturduğu zorlu koşullarda dikkatli olmaları konusunda trafik ekipleri tarafından uyarıldı.

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Düzce'nin yüksek kesimlerinde sis alarmı

Düzce'nin yüksek kesimleri ve Bolu Dağı'nın eteklerinde yer alan Kaynaşlı ilçesi de sisin etkili olduğu bölgeler arasında. Bu alanlarda sis bulutlarının oluştuğu ve görüş mesafesinin önemli ölçüde azaldığı gözlemlendi.

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Sürücülere önemli uyarılar

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Bolu ve Düzce'de trafik ekipleri, sürücülerin daha dikkatli olmaları ve hız limitlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle sisin yoğun olduğu bölgelerde ekstra tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.

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Önlemler ve tavsiyeler

Sisli havalarda sürücülerin farlarını açık tutmaları, ani fren ve manevralardan kaçınmaları ve hızlarını azaltmaları öneriliyor. Ayrıca, görüş mesafesinin düşük olduğu durumlarda araçlar arasında güvenli mesafenin korunması büyük önem taşıyor.

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