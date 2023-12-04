SMS dolandırıcılığına dikkat, Avukat Fikret Çıracı'dan önemli uyarılar

Yayın gurubumuzun hukuk danışmanı olan Sayın Fikret Çıracı ile son yaptığımız haber röportajı geçtiğimiz Cuma günü tamamlamıştık. Geçtiğimiz Cumartesi günü yayınlayacaktık. Fakat Sayın Çıracı hakkın rahmetine kavuştu.

Bizde düşündük taşındık anısına saygı için bu son röportajı yayınlama kararı aldık. Bu vesile ile Fikret Çıracı’ya tekrardan Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, dolandırıcılık yöntemleri de çeşitleniyor. Özellikle SMS yoluyla yapılan dolandırıcılıklar, vatandaşların günlük hayatını tehdit eder hale geldi. Bolu Barosu avukatlarından Fikret Çıracı, bu konuda artan vakalar karşısında vatandaşları uyarıyor ve önemli tavsiyelerde bulunuyor.

SMS Dolandırıcılığına Gereken Önlemler

Avukat Fikret Çıracı, SMS dolandırıcılığına karşı alınması gereken önlemleri sıralıyor. Öncelikle, telefonla gelen şüpheli mesajlara ve linklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Çıracı, "Bir tıkla bütün bilgilerimiz kaybolabilir, bankadaki tüm paramız sıfırlanabilir" diyerek, vatandaşları bu tür tehlikelere karşı uyarıyor.

Resmi Görünen Sahte Mesajlara Dikkat!

Dolandırıcılar, genellikle resmi kurumların logolarını kullanarak vatandaşları kandırmaya çalışıyor. Avukat Çıracı, bu tür mesajlara karşı uyanık olunması gerektiğini belirtiyor. Resmi görünen ancak dolandırıcılık amacı taşıyan mesajlara karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade ediyor.

Dolandırıcılık Oyunlarına Karşı Bilinçli Olun

Çıracı, dolandırıcılık oyunlarına karşı vatandaşların bilinçli olması gerektiğini söylüyor. SMS ve telefon dolandırıcılıklarına karşı alınması gereken önlemleri anlatarak, vatandaşları bu tür tehlikelere karşı uyarıyor.

Güvenliğiniz İçin Dikkatli Olun!

Son olarak, Avukat Fikret Çıracı, vatandaşların her zaman dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Teknolojinin getirdiği kolaylıkların yanı sıra, bu tür tehlikelere karşı da uyanık olmak büyük önem taşıyor. SMS dolandırıcılığı gibi modern dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilinçli ve dikkatli olmak, kişisel güvenliğimiz için hayati önem taşımaktadır.