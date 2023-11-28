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Soğuk hava şartları Pazar esnafı ve vatandaşlar tarafından iliklerine kadar hissedildi!

Soğuk hava şartları Pazar esnafı ve vatandaşlar tarafından iliklerine kadar hissedildi!

Kışın gelmesiyle birlikte soğuk havada kurulan Bolu Pazarı, vatandaşlar ve esnafın zorlu koşulda alışveriş yapmasına neden oldu. Kış mevsiminin Pazar fiyatlarında artışa neden olduğu gözlemlenirken vatandaş bu konuda sitem etti.

Dün Bolu pazarında alışverişe çıkan vatandaş soğuk havadan nasibini aldı. Pazar esnafının soba ve küçük ateşler yakarak ısındılar. Geçmiş haftalara göre fazla bir yoğunluğun olmadığı pazarda, önümüzdeki haftalarda da soğuk hava etkisiyle mücadele edeceği öngörülüyor.

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Soğuk hava, Pazar fiyatlarında hissedildi!

Kış mevsiminin gelmesiyle tarlalardaki mahsulün bittiğini söyleyen vatandaş, “artık tarladan mahsul gelmiyor, seralarda yetişen malları satıyoruz. Bu yüzden fiyatlarda zam görmeniz normal.” Diyerek zamlı fiyatlar hakkında sözlerini dile getirdiler.

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“Köylünün malında fiyat artmaz”

Köylerinde üretmiş oldukları, süt, peynir, yoğurt, yağ gibi ürünleri Bolu pazarında vatandaşlara satan köylü esnafı, zor koşullarda ürünleri ürettiklerini ve her şeyin pahalı olmasına rağmen yılbaşına kadar fiyatlarda fiyat artışı yapmayacaklarını vurguladılar.

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Balık tezgahlarında yoğunluk!

Balık tezgahlarında ki fiyatları incelediğimizde denizlerdeki balıkların az çıkmasına rağmen fiyatlarda zam olmadığını gözlemledik. Tezgahlarda yoğunluk gösteren vatandaşlar, 80TL’den satılan hamsiyi alabilmek için sırada beklediler.

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Bolu pazarında vatandaş için özel olarak yaptığımız haberde, soğuk hava şartlarının fazlasıyla hissedildiği görüldü. Yoğun hava şartlarının Pazar fiyatlarında zam olarak görülmesi, vatandaşlar arasında tepkilere neden oldu. önümüzdeki haftalarda Bolu pazarının son durumunu sizlerle paylaşacağız.

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