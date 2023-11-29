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Soğuk havada sokak hayvanlarına sıcak destek

Soğuk havada sokak hayvanlarına sıcak destek

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde faaliyet gösteren HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) ekipleri, Bolu şehir merkezindeki soğuk hava koşullarında zor durumda kalan sokak köpeklerine yardım eli uzattı.

Ekipler, mağdur olan patili dostlara su ve mama yardımında bulunarak onların soğuk havada aç kalmamalarını sağladı.

Sevgi Dolu Bir Yaklaşım

HAYDİ ekipleri, "Onlar bize emanet" sloganıyla hareket ederek özellikle İzzet Baysal Caddesi üzerindeki barınma imkanlarından yoksun sokak köpeklerine destek oldu. Ekipler, önce sevgilerini gösterdikleri patili dostlara ardından mama ve su yardımında bulunarak onların ihtiyaçlarını karşıladı.

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Soğuk Havada Zorlanan Sokak Köpeklerine İmdat

Havaların giderek soğuduğu bu günlerde, HAYDİ ekipleri sokak köpeklerinin zorlu yaşam koşullarında yanlarında olmaya devam ediyor. Özellikle İzzet Baysal Caddesi, sokak araları, park çevresinde bulunan ve barınacakları yerleri olmayan sokak köpeklerine yönelik gerçekleştirilen bu yardım, onların aç kalmamalarını sağlamayı hedefliyor.

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Uygulama Süreklilik Arz Ediyor

Ekiplerin araçlarında bulunan köpek mamaları ve su kapları, İzzet Baysal Caddesi'nin çeşitli noktalarına yerleştirilerek sokak hayvanlarının açlık çekmemesi için önlemler alındı. Bu önemli uygulamanın her gün devam edeceği bildirildi. Bolu Polisi, soğuk hava koşullarında zor durumda olan patili dostları unutmayarak, onlara sevgi ve yardım eli uzatmaya kararlı bir şekilde devam ediyor.

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