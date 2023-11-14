Sokak Köpekleriyle Karşılaştığınızda Nasıl Davranmalısınız? Uzmanından Önemli Tavsiyeler

Sokak köpekleriyle karşılaşma anında nasıl davranılması gerektiği konusunda Köpek Davranış Uzmanı Gökçen Yücekaya'dan önemli tavsiyeler geldi. Yücekaya, köpeklerle karşılaşıldığında yapılabilecek en doğru hareketlerin neler olduğunu açıkladı.

Köpeklerin Gözlerine Bakmamak ve Hareketsiz Kalmak Önemli

Yücekaya, köpeklerle karşılaşıldığında onların gözlerine bakmamak gerektiğini vurguluyor. "Bir an ağaç gibi bir objeye dönüşmeliyiz" diyen Yücekaya, hareketsiz kalmanın köpeklerin sizi koklayıp o alanı terk etmesini sağlayacağını belirtiyor.

Panik Yapmadan ‘Şiştt, Hey’ Sesleri Çıkarın

Köpek saldırılarına karşı vatandaşları uyaran Yücekaya, panik yaparak bağırmak veya kaçmanın çözüm olmadığını, bunun yerine sakin kalmak gerektiğini ifade ediyor. Çoklu köpek saldırıları durumunda, "‘Şiştt, hey’ gibi sesler çıkartarak köpekleri durdurabiliriz" diyor.

Köpeği Yok Sayın, O da Sizi Yok Saysın

Köpeklerle karşılaşma anında onlara karşı korku veya kaçma eğilimi göstermemek gerektiğini belirten Yücekaya, sakin kalmak ve köpeklerin ilgisini kaybettiklerinde hareket etmek gerektiğini vurguluyor. Köpeklerin sizin varlığınızı kabul ettiği ve sizi yok saydığı anda oradan ayrılmanın doğru olduğunu söylüyor.

Ağaç Gibi İri ve Sessiz Olun

Yücekaya, köpeklerle karşılaşma anında paniklememek ve iri ve sessiz bir duruş sergilemek gerektiğini belirtiyor. Basınçlı hava spreyi gibi araçların da bu durumlarda yardımcı olabileceğini ifade ediyor. "Örneğin, ellerinizle ‘Bam’ diye ses çıkartmak veya bir pet şişe ile ses çıkartmak da köpekleri durdurmaya yardımcı oluyor" diye ekliyor.

Bu tavsiyeler, sokak köpekleriyle karşılaşma anında doğru davranış biçimlerini anlamak ve güvenliğinizi sağlamak için önemli. Uzman Yücekaya'nın önerileri, bu konuda farkındalık yaratmayı ve olası köpek saldırılarına karşı hazırlıklı olmayı amaçlıyor.