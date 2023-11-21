Son dönemde fiyatı fahiş şekilde artan zeytinyağı adeta uçuşa geçti

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Türkiye'de yeterli miktarda zeytinyağı bulunduğunu ve fiyatlarla ilgili ortaya atılan spekülatif iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtiyor.

İklim Değişikliği ve Zeytinyağı Üretimi

İklim değişikliği, yüksek sıcaklıklar ve kuraklık, zeytinyağı üretimini olumsuz etkileyen faktörler arasında. Avrupa Birliği ülkeleri, dünya zeytinyağı üretiminin büyük bir kısmını karşılamasına rağmen, son dönemdeki iklim şartları nedeniyle büyük zararlarla karşı karşıya. Bu durum, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tunus gibi önemli zeytin üreticisi ülkelerde fiyat artışlarına yol açtı.

Marmarabirlik'ten Fiyat Açıklaması

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Türkiye'nin zeytinyağı ihtiyacını karşılayacak miktarda üretime sahip olduğunu vurguluyor. Asa, Marmarabirlik’in 1 kg sızma zeytinyağı toptan satış fiyatının 270 TL olduğunu belirtiyor ve raf fiyatlarındaki çelişkili rakamlara karşı tüketicilerin dikkatli olmaları gerektiğini ifade ediyor.

Zeytinyağı Fiyatlarının Belirlenmesi

Asa, zeytinyağı fiyatlarının asit oranına göre belirlendiğini açıklıyor. Bu yıl, 0,3 asit oranına sahip zeytinyağının bulunmadığını, Tariş tarafından belirlenen 0,8 asit yağ fiyatının 265 TL, 1 asit oranına sahip Naturel birinci zeytinyağının ise 230 TL olduğunu belirtiyor. Asa, kamuoyunda dolaşan 500 - 600 TL'lik fiyat iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve spekülatif olduğunu vurguluyor.

Dünya Piyasalarında Zeytinyağı Fiyatları

Marmarabirlik Başkanı Asa, dünya piyasalarında zeytinyağının ortalama fiyatının yaklaşık 8,50 Euro, yani 265 TL civarında olduğunu belirtiyor. Gemlik tipi zeytinin dünya genelinde sadece Türkiye'de yetiştiğini ve bu durumun önemini vurguluyor. Asa, dökme zeytinyağı ihracat yasağının kaldırılmasının gündemde olduğunu ve bu durumun ne ülke ne de üretici menfaatine olmadığını ifade ediyor. Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak üreticinin yanında olduklarını belirten Asa, üreticiden ucuza alıp kısa sürede para kazanmayı amaçlayan çevrelere karşı duruşlarını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Son bir ay içinde zeytinyağı fiyatlarında yaşanan artış, vatandaşlar arasında endişe yaratmış durumda. Market ile üretici arasındaki % 300 fiyat farkı fırsatçıların iş başında olduğunu ortaya koyuyor.