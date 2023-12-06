Sosyal sorumlulukta öncü adım: Düzce Üniversitesi'nden Adıyaman'a yardım eli

Düzce Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu, sosyal sorumluluğun bir örneğini sergileyerek depremden ağır yarar gören Adıyaman'a anlamlı bir destek sağladı. Topluluğun bu hareketi, deprem bölgesine umut ışığı oldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri, pek çok kurumu ve kuruluşu etkiledi. Bu zorlu süreçte, özellikle okul çağındaki çocukların eğitim hayatı büyük zarar gördü. Düzce Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları, bu sorunu hafifletmek için Adıyaman'ın Akşemseddin İlkokulu'na odaklandı.

Kırtasiye ve hijyen kitleriyle eğitim desteği

Topluluk, ilkokul öğrencilerine kırtasiye setleri ve hijyen kitleri dağıtarak eğitimlerine katkıda bulundu. 1. ve 2. sınıf öğrencilerine kırtasiye seti, 3. ve 4. sınıf öğrencilerine ise hijyen eğitimiyle birlikte hijyen kitleri sunuldu. Bu yardımlar, öğrencilerin deprem sonrası yaşadıkları zorlukları aşmalarına yardımcı oldu.

Eğlenceli vakitler ve umut dolu anlar

Topluluk Başkanı Esma Eren'in belirttiğine göre, bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında, öğrencilerle eğlenceli zamanlar geçirildi. Bu etkinlikler, çocukların depremin yarattığı olumsuz etkileri bir nebze olsun unutmalarını sağladı.

Teşekkürlerin adresi: destekçilere minnet

Esma Eren, projede kendilerine destek olan Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na, Adıyaman Bölükyayla Belediye Başkanlığı'na ve tüm gönüllülere teşekkürlerini iletti. Bu destekler, topluluğun etkinliklerini daha da anlamlı kıldı.