SsangYong'un Yenilikçi Elektrikli SUV Modeli Torres EVX, 635 km Menzili ve Rekabetçi Fiyatıyla Türkiye Pazarında Çığır Açıyor!

Koreli otomotiv devi SsangYong'un elektrikli araçlarıyla otomotiv sektörüne getirdiği hareketlilik, 635 km menzilli SUV modeli Torres EVX ile yeni bir boyut kazanıyor.

Türkiye pazarına damgasını vuracak olan bu araç, benzini versiyonuna göre tam 800 bin TL daha uygun bir fiyatla tüketicilerle buluşacak. Detaylar ise oldukça heyecan verici!

Torres EVX: SsangYong'un Elektrikli SUV Serüveni

Torres EVX, SsangYong'un önceki modellerine göre %10'luk ÖTV avantajıyla dikkat çekiyor. 462 km menzile sahip olan bu elektrikli SUV, Türkiye'de otomobil tutkunları tarafından merakla bekleniyor. Aracın şehir içi kullanımda sunacağı etkileyici 635 km menzil, elektrikli araçlar arasında rekabeti kızıştıracak gibi duruyor.

635 km Menzili İle SsangYong Torres EVX: Yüksek Performans ve Sürdürülebilirlik Bir Arada

Elektrikli Devrim: SsangYong'un Torres EVX Modeliyle Türkiye Otomotiv Sektörüne Adım Atın

SsangYong'un tercih ettiği BYD'nin LFT hücreleri sayesinde Torres EVX, 73,4 kWh batarya kapasitesi ve standart ısı pompası ile birlikte öne çıkıyor. 152 kW (207 HP) güç ve 339 Nm tork üreten önden çekişli elektrik motoruyla donatılan araç, performans konusunda da iddialı. Güney Kore'de 10 yıl ve 1 milyon kilometre batarya garantisi sunması, kullanıcılarına güven veriyor.

SsangYong Torres EVX: %10'luk ÖTV Avantajı ve Uygun Fiyatla Sizi Bekliyor

2024'te Türkiye'de Satışa Çıkacak Torres EVX: Gümrüksüz Avantajıyla Tanışın

Torres EVX'in Türkiye pazarında 1,6 milyon TL'lik fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bu fiyat, 4,7 metrelik SUV segmentinde %10'luk ÖTV diliminde yer almasından kaynaklanıyor. Özellikle Çinli rakiplerine meydan okuyan Torres EVX, benzinli versiyonuna göre oldukça rekabetçi bir fiyatla tüketicilere sunulacak.

SsangYong'un Elektrikli SUV Harikası: Torres EVX'in Detayları ve Teknolojik Özellikleri

2024 yılının ilk çeyreğinde Türkiye ve Avrupa pazarında satışa çıkacak olan Torres EVX, aynı zamanda Güney Kore ile Türkiye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) avantajlarından faydalanarak gümrük vergisi alınmamasıyla dikkat çekiyor. Bu da aracın daha cazip bir fiyatla tüketicilere sunulmasını sağlayacak.

SsangYong'un Torres EVX Modeliyle Elektrikli Araç Tutkunları Yeni Bir Çağa Adım Atıyor

Torres EVX Fiyatıyla Şaşırtıyor: Benzinli Versiyona Göre 800 Bin TL Tasarruf İmkanı!

SsangYong'un Torres EVX modeli, sürdürülebilirlik, performans ve rekabetçi fiyatıyla Türkiye otomotiv sektöründe önemli bir oyuncu olmaya aday görünüyor. Elektrikli araç tutkunlarının heyecanla beklediği bu araç, sektörde derin izler bırakmaya hazırlanıyor.