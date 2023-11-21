Steam'den Sonra Türk Lirası ile Alışveriş Yapabileceğiniz Oyun Platformları

Epic Games Mağazası: Epic Games, şu ana kadar Türk lirası ile işlemleri durdurma kararı almış değil. Bu nedenle, Türkiye fiyatları üzerinden ödeme yapmaya devam edebilirsiniz. Fiyat avantajları ve TL kullanımıyla Epic Games, oyunseverler için çekici bir alternatif olabilir.