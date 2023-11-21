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Steam'den Sonra Türk Lirası ile Alışveriş Yapabileceğiniz Oyun Platformları

Steam'den Sonra Türk Lirası ile Alışveriş Yapabileceğiniz Oyun Platformları

Steam'in Türk lirası ile alışveriş dönemini sona erdirmesi, oyunseverleri alternatif platformlara yönlendirdi. İşte Steam yerine tercih edilebilecek ve Türk lirası ile alışveriş yapma imkanı sunan oyun platformları:

  1. Epic Games Mağazası: Epic Games, şu ana kadar Türk lirası ile işlemleri durdurma kararı almış değil. Bu nedenle, Türkiye fiyatları üzerinden ödeme yapmaya devam edebilirsiniz. Fiyat avantajları ve TL kullanımıyla Epic Games, oyunseverler için çekici bir alternatif olabilir.

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  1. Windows Oyun Mağazası: Microsoft'un Windows Oyun Mağazası, uzun bir süredir Türk lirası ile ödemeleri kabul ediyor. Ayrıca, Microsoft'un Xbox markası ile iş birliği içinde olması, çeşitli avantajlar sunabilir. Fiyatlandırma politikaları ve çeşitli kampanyalarla uygun fiyatlar elde edebilirsiniz.

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  1. Battle.net: Blizzard oyunlarına erişim sağlayan Battle.net, TL ile alışveriş yapma imkanı sunan diğer bir platformdur. Diablo IV, World of Warcraft, Overwatch gibi popüler oyunlara erişim sağlayabilir ve ödemelerinizi Türk lirası üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

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  1. Ubisoft Uplay: Uplay, Türk lirası ile alışverişin mümkün olduğu bir diğer platformdur. Ubisoft'un popüler oyun serileri olan Far Cry, Rainbow Six, Assassin's Creed gibi oyunlarına erişim sağlayabilir ve TL cinsinden ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

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  1. Xbox.com: Microsoft'un Xbox markası, Türk lirası ile alışveriş yapma imkanı sunan bir başka platformdur. Oyun satışları ve abonelik sistemleri üzerinden çeşitli avantajlar elde edebilirsiniz. Özellikle indirim dönemlerinde cazip fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Steam'in Türk lirası ile alışveriş dönemini sona erdirmesiyle birlikte, bu alternatif platformlar oyunseverlere çeşitli seçenekler sunarak Türk lirası kullanımını sürdürme imkanı sağlamaktadır. Oyunseverler, kendi tercihlerine ve bütçelerine en uygun platformları seçerek keyifli oyun deneyimlerine devam edebilirler.

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