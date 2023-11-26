Süt Kullanmadan Yapılan Puf Puf Kabaran Poğaça Tarifi - Lezzetli ve Pratik Hamur İşi!

Puf Puf Kabaran Poğaça Tarifi, Poğaça yapımında süt yerine alternatif malzemeler kullanarak lezzetli ve kabarık bir sonuç elde edebilirsiniz.

Bu tarifle, süt kullanmadan puf puf kabaran poğaçalar hazırlayabilirsiniz. İşte, süt içermeyen bu nefis poğaça tarifinin detayları:

Hamur için gerekli malzemeler:

- 1 su bardağı ılık su

- Yarım su bardağı sıvı yağ

- 1 adet yumurta akı (sarısı üzeri için ayrılacak)

- 1,5 yemek kaşığı toz şeker

- Yarım tatlı kaşığı tuz

- 1 yemek kaşığı instant maya (yarım paket)

- 3,5 su bardağı un

- Üzeri için: Yumurta sarısı

Tarif:

1. Hamur için ılık su, sıvı yağ, yumurta akı, toz şeker ve tuzu bir karıştırma kabına alın. Tel çırpıcı ile malzemeleri iyice çırpın.

2. Ardından instant mayayı ekleyin ve karışıma yedirin. Daha sonra unu yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya başlayın.

3. Hamur toparlandıktan sonra üzerini streç filmle örtün ve ılık bir ortamda 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

4. Mayalanan hamuru un serpilmiş tezgaha alın, tekrar yoğurarak toparlayın. Ardından hamuru 12 eşit parçaya bölün.

5. Her parçayı içe doğru toparlayarak yuvarlak bezeler haline getirin. Şekillendirdiğiniz poğaçaları aralıklı olarak yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yerleştirin.

6. Poğaçaları 20 dakika kadar tepsi mayası için bekletin. Bu süre içinde poğaçalarınız daha da kabaracak.

7. Tepsi mayasının ardından ayırdığınız yumurta sarısını çırpın ve poğaçaların üzerine fırça yardımıyla sürün.

8. Son olarak çatalın ucuyla poğaçaların üzerine çizikler atın. İsteğe bağlı olarak susam, çörek otu veya haşhaş serpebilirsiniz.

9. 180 derece fırında, fansız ayarda önceden ısıtılmış fırında 25 dakika kadar pişirin. Poğaçalar altı üstü güzelce kızarana kadar kontrol edin.

10. Pişen poğaçaları fırından çıkarın ve biraz soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

Bu süt kullanmayan poğaça tarifi, pratik ve lezzetli bir seçenek sunuyor. İster kahvaltılarda, ister çay saatlerinde tüketebileceğiniz bu poğaçalar, kabarık ve yumuşak dokularıyla dikkat çekecek.

Deneyerek aileniz ve misafirlerinizle paylaşabilir, tarife kişisel dokunuşlar ekleyerek benzersiz lezzetler yaratabilirsiniz. Yapım aşamasında dikkatli olmak ve tarife sadık kalmak, başarılı bir sonuç elde etmenizi sağlayacaktır. Sevdiklerinizle birlikte afiyetle tüketebileceğiniz bu süt kullanmayan poğaçalar, sofralarınıza farklı bir lezzet katacak.